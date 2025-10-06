Le Creuset encerra com sucesso o seu primeiro “Factory to Table” em Madrid e lança uma promoção com descontos no seu site

Mais de 9.000 pessoas passaram este fim de semana pela «Factory to Table», a grande venda com descontos que a Le Creuset, marca francesa de utensílios de cozinha premium, organizou pela primeira vez em Espanha. Diante do sucesso do evento, a marca decidiu lançar a venda com preços especiais no seu site, de 7 a 13 de outubro.

Desta forma, os seguidores da marca poderão continuar a usufruir de descontos de até 40 % online e aceder a parte do stock esgotado – ou similar – durante o «Factory to Table» Madrid, que entre sexta-feira e sábado ficou sem existências das tradicionais “cocottes” e de todos os produtos de ferro fundido, aço inoxidável e antiaderentes.

Entre 3 e 5 de outubro, a estação madrilena de Chamartín testemunhou as longas filas que os amantes da cozinha fizeram para aproveitar oportunidades exclusivas e preços especiais na compra dos utensílios mais icónicos da Le Creuset. Durante o evento, cerca de 9.000 participantes puderam descobrir uma seleção cuidadosa de peças e cores clássicas.

A «Factory to Table» já se consolidou como uma venda de referência em países como o Reino Unido, França e Estados Unidos, e este ano chegou a Espanha, coincidindo com o centenário da Le Creuset.

DESIGN

Com raízes no artesanato francês, a Le Creuset combina arte e ciência «para criar produtos excecionais que ampliam os limites da excelência culinária. Desde 1925, as suas clássicas panelas de ferro fundido esmaltado com cores vivas são um símbolo de modernidade e elegância, e continuam a encantar os amantes da cozinha», explicam na empresa.

Ao longo de um século, o design dos produtos centrou-se na «beleza, durabilidade e resultados» culinários superiores, oferecendo a mais ampla gama de cores em utensílios de cozinha. Esta gama estendeu-se também ao aço esmaltado, cerâmica, moinhos e espátulas de silicone.

Com mais de 60 cores disponíveis em ferro fundido esmaltado em todo o mundo e quase 100 cores em cerâmica, a marca consegue que misturar e combinar tons vibrantes e neutros, bem como acabamentos duradouros em diferentes materiais, “seja algo simples e criativo”.