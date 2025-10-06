Lispolis Ignite tem 6 mil euros para startups com soluções na saúde

O Lispolis Ignite tem aberto até 17 de outubro as candidaturas para o programa de aceleração, numa edição dedicada a empreendedores com soluções e serviços para o setor da saúde. Participantes terão acesso a formação e mentoria especializada, bem como a possibilidade de ganhar prémios no valor de seis mil euros.

“O Lispolis Ignite é mais do que um programa de aceleração. É um espaço de partilha, aprendizagem e contacto com quem pode realmente fazer a diferença para o sucesso de uma startup. Mas, acima de tudo, o apoio não termina no Demo Day. A nossa aposta no setor da saúde é contínua e queremos ser parceiros de longo prazo para os projetos que aqui nascem e crescem”, afirma António Cardoso Pereira, CEO da Lispolis, citado em comunicado.

Depois de na primeira edição em 2024, o foco ter sido startups das áreas da energia e sustentabilidade, e de na segunda ter sido a saúde, nesta nova edição o acelerador volta a apostar na área da saúde. Procura startups focadas em Inteligência Artificial e Machine Learning, Automação e Robótica, Telemedicina e Saúde Digital, Medicina de Precisão e Terapias Avançadas, Saúde Mental, MedTech e Dispositivos Médicos, Tecnologias para Cuidados Domiciliários e Envelhecimento e Nutrição.

O programa quer apoiar startups na área da saúde a desenvolverem os seus modelos de negócio. Estas podem contar com quatro dias de formação, contacto com investidores, universidades e empresas relevantes no setor (28 e 29 de outubro e 4 e 5 de novembro), e um Demo Day (27 de novembro).

Capacitação em “áreas críticas como investimento, marketing, tecnologia e regulamentação, e do speedmentoring, o programa distingue-se pela introdução de uma visita técnica a um espaço do setor da saúde, pela presença de um keynote speaker no Demo Day e por um júri renovado”, refere.

Além da mentoria, os participantes podem ganhar um prémio de quatro mil euros, valor atribuído ao primeiro vencedor (com patrocínio da HTL); e de dois mil euros para o 2.º prémio (patrocinado pelo CNS) e um ano de mentoria e incubação gratuita como 3.º prémio.

Iniciado em 2024, o Lispolis Ignite já impactou 29 startups e mobilizou mais de 30 mentores. A ANIMOB, a Bambu Bycicles e a Repete foram as vencedoras da primeira edição; Lampsy, a Virtuleap e a Imagi Health as da segunda. Depois de participarem no programa, a ANIMOB, a Repete e a Lampsy angariaram 370 mil euros de financiamento.