Lula da Silva pede a Donald Trump que retire tarifas e sanções

O Presidente brasileiro pediu esta segunda-feira ao homólogo norte-americano, Donald Tump, a retirada das tarifas aplicadas a produtos brasileiros e as sanções a autoridades brasileiras, durante uma conversa telefónica.

De acordo com a Presidência brasileira, a conversa entre os dois líderes demorou cerca de 30 minutos, na qual Lula da Silva “solicitou a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais e das medidas restritivas aplicadas contra autoridades brasileiras”.

“Ambos os líderes acordaram encontrar-se pessoalmente em breve”, lê-se na mesma nota, com Lula propor a possibilidade do encontro realizar-se durante a cimeira da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que ocorre na Malásia a partir de 26 de outubro.