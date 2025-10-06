Lecornu aceita pedido de Macron para negociar com partidos

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu a Sébastien Lecornu para dialogar com os partidos políticos nas próximas 48 horas com o objetivo de estabilizar o país.

O primeiro-ministro francês, que apresentou a demissão esta segunda-feira, disse na rede social X que aceitou o pedido de Macron para negociações de última hora.

“Aceitei o pedido do presidente para realizar as últimas negociações com as forças políticas para a estabilidade do país. Informarei o chefe de Estado na quarta-feira à noite se isso é possível ou não, para que ele possa tirar todas as conclusões necessárias”, disse Lecornu na rede social X.

O primeiro-ministro demissionário de França justificou a decisão dizendo que “não estavam reunidas as condições” para aprovar o Orçamento do Estado para o próximo ano e, consequentemente, para governar.

Lecornu afirmou que teve uma série de reuniões com várias forças políticas que compõem a Assembleia Nacional e até com sindicatos, mas acabou por não ser alcançado o consenso desejado.

Sébastien Lecornu, que tinha sido nomeado há menos de um mês para suceder a François Bayrou na chefia do Governo francês, era o quinto primeiro-ministro de Emmanuel Macron desde que foi reeleito Presidente em 2022.

Embora a coligação centrista de Macron já estivesse em dificuldades, a demissão de Lecornu aumenta agora a já enorme instabilidade política em França, o que faz crescer a pressão sobre o Chefe de Estado. Os principais partidos da oposição francesa estão agora a pedir a Macron que convoque novas eleições parlamentares ou renuncie à Presidência.

(Notícia atualizada com mais informações)