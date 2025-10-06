Empresas

Meliá assume a gestão dos hotéis MiM do futebolista Messi

O grupo de hotéis boutique de luxo de Messi conta com seis estabelecimentos em destinos exclusivos, em vários locais de Espanha.

O grupo Meliá passará, a partir de 1 de novembro, a gerir os hotéis da marca MiM, propriedade do futebolista argentino Messi, após ambas as empresas terem fechado um acordo, anunciou o grupo.

Segundo informou a Meliá em comunicado, divulgado esta segunda-feira e citado pela agência EFE, o grupo de hotéis boutique de luxo de Messi conta com seis estabelecimentos em destinos exclusivos, em vários locais de Espanha, entre os quais Sitges, Sotogrande, Maiorca, Ibiza e Baqueira Beret.

Os hotéis MiM representam uma aposta no setor de alto nível e os seus estabelecimentos evocam a marca e a personalidade do jogador de futebol através de atributos como a Suite Messi, ou detalhes como uma réplica do troféu da Bola de Ouro autografada pelo próprio jogador.

A The Meliá Collection, cujo catálogo conta com 26 estabelecimentos abertos ou em projeto em mais de 12 países, caracteriza-se por ser uma coleção de hotéis independentes que mantêm a sua identidade, mas beneficiam da distribuição, padrões e marketing da Meliá.

Este modelo permite que os hotéis MiM mantenham o seu caráter e estilo próprios, ao mesmo tempo que se integram num sistema global de reservas e fidelização, com visibilidade internacional.

