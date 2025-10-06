Nuno Moura assume direção-geral da Legends Ibéria

Baseado em Madrid, o profissional será responsável pela estratégia de crescimento da empresa de eventos e experiências premium ao vivo em Portugal e Espanha.

Nuno Moura, até meados do verão diretor comercial e de marketing da Federação Portuguesa de Futebol, é o novo diretor-geral para a Península Ibérica da Legends Global, empresa americana de eventos e experiências premium ao vivo. Baseado em Madrid, o profissional será responsável pela estratégia de crescimento da empresa nos dois mercados. A função foi agora criada.

A nomeação ocorre num “momento transformador” para a Legends Global, na Europa e no mercado ibérico. “Olhando para o futuro, a empresa está pronta para fortalecer ainda mais os seus relacionamentos com parceiros-chave, procurando uma expansão contínua na região”, descreve a Legends Global no seu site, recordando as parcerias recentes com o Real Madrid, FC Barcelona e FC Porto.

“Estamos muito entusiasmados por ter o Nuno na equipa da Legends Global. Como líder amplamente respeitado na indústria desportiva e com vasta experiência, o Nuno irá, sem dúvida, acrescentar valor significativo aos nossos negócios no mercado ibérico, impulsionando simultaneamente o crescimento e novas oportunidades em toda a região, aponta citado em comunicado Chris Bray, presidente da Legends Global para a Europa.

“Num momento em que o crescimento dos direitos de media está em desaceleração e os modelos de sustentabilidade estão sob pressão, nunca foi tão importante para os detentores de direitos desbloquear novas fontes de receitas, em espaços, hospitalidade, patrocínios, merchandising e muito mais“, acrescenta o antigo membro do comité de marketing da UEFA, e antigo diretor de marketing digital da Nike,