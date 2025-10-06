“Onde está o Isaltino?” Candidato paga almoço em Oeiras a quem encontrar mais “sósias”

“Eu estou em todo o lado!” A frase é de Isaltino Morais, o recandidato independente a um terceiro mandato em Oeiras, numa candidatura que desta vez conta com o apoio do PSD e CDS.

Num vídeo de 26 segundos publicado nas redes sociais, Isaltino Morais apela às selfies dos cidadãos junto dos novos cartazes colocados nas ruas. Um cenário com que o concelho acordou no arranque desta que é a última semana de campanha para as autárquicas.

Depois de já ter levado às bermas das estradas do município os outdoors em que apenas consta o seu nome e o símbolo “TM” (trademark), a campanha de Isaltino Morais volta a centrar-se na imagem do autarca que vence eleições em Oeiras desde 1985, ora pelo PSD, ora como independente, ora, como este ano, enquanto independente apoiado pelos social-democratas.

Na ação lançada esta segunda-feira, sem slogans ou qualquer mensagem relativa ao seu programa, lança um desafio aos oeirenses: “Procura os ´Isaltinos´ que estão espalhados pelo concelho, tira uma selfie, publica as fotografias numa rede social e coloca o hashtag ‘onde está o Isaltino’. Quem encontrar mais ‘Isaltinos’ ganha um almoço comigo, acompanhado de uma pessoa que queira levar, num restaurante de Oeiras à sua escolha”.

O almoço será pago pelo próprio. “Ofereço eu, claro!”, remata no vídeo publicado nas redes sociais.