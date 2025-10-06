“Onde está o Isaltino?” Candidato paga almoço em Oeiras a quem encontrar mais “sósias”
Campanha do autarca que governa Oeiras há quatro décadas, com apenas meia dúzia de anos de interregno, continua centrada na imagem do próprio candidato independente apoiado por PSD e CDS.
“Eu estou em todo o lado!” A frase é de Isaltino Morais, o recandidato independente a um terceiro mandato em Oeiras, numa candidatura que desta vez conta com o apoio do PSD e CDS.
Num vídeo de 26 segundos publicado nas redes sociais, Isaltino Morais apela às selfies dos cidadãos junto dos novos cartazes colocados nas ruas. Um cenário com que o concelho acordou no arranque desta que é a última semana de campanha para as autárquicas.
Depois de já ter levado às bermas das estradas do município os outdoors em que apenas consta o seu nome e o símbolo “TM” (trademark), a campanha de Isaltino Morais volta a centrar-se na imagem do autarca que vence eleições em Oeiras desde 1985, ora pelo PSD, ora como independente, ora, como este ano, enquanto independente apoiado pelos social-democratas.
Na ação lançada esta segunda-feira, sem slogans ou qualquer mensagem relativa ao seu programa, lança um desafio aos oeirenses: “Procura os ´Isaltinos´ que estão espalhados pelo concelho, tira uma selfie, publica as fotografias numa rede social e coloca o hashtag ‘onde está o Isaltino’. Quem encontrar mais ‘Isaltinos’ ganha um almoço comigo, acompanhado de uma pessoa que queira levar, num restaurante de Oeiras à sua escolha”.
O almoço será pago pelo próprio. “Ofereço eu, claro!”, remata no vídeo publicado nas redes sociais.
