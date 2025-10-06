Paramount Skydance compra Free Press por 150 milhões

A fundadora da publicação, a ex-jornalista do New York Times Bari Weiss, tornou-se editora-chefe da CBS News no âmbito do acordo com o grupo de media norte-americano.

O grupo norte-americano Paramount Skydance anunciou esta segunda-feira que adquiriu a publicação online The Free Press, criada por Bari Weiss, ex-jornalista do New York Times, que passou agora a editora-chefe da CBS News. A empresa de comunicação social e entretenimento terá pago 150 milhões de dólares (cerca de 128 milhões de euros) para ficar com o site de notícias criado em 2021, segundo a Axios.

“Esta mudança é uma prova de muitas coisas: a equipa da The Free Press, a visão dos novos líderes da Paramount, a sorte de iniciar uma empresa de media independente no momento certo e a coragem dos meus colegas de deixar para trás mundos velhos para construir um novo”, explicou a fundadora do projeto no editorial enviado aos 1,5 mil milhões de assinantes, dos quais mais de 170 mil têm assinaturas pagas.

Bari Weiss fundou a The Free Press durante a pandemia, cerca de um ano depois de se ter demitido da editoria de opinião do New York Times com alegações de que os seus colegas a tinham “intimidado” devido às suas opiniões políticas, nomeadamente um posicionamento pró-Israel.

Quando pôs a startup de media à venda, durante o verão, Bari Weiss procurava uma avaliação entre 200 a 250 milhões de dólares (entre 171 e 213 milhões de euros), segundo o Financial Times, o que seria aproximadamente o mesmo valor que o fundador da Amazon, Jeff Bezos, pagou para comprar o Washington Post em 2013 (sem ajustes à taxa de inflação).

A Free Press, que também faz podcasts e organiza eventos, chegou a estar em conversações com a News Corp de Rupert Murdoch sobre uma potencial colaboração conjunta, mas era um acordo independente da aquisição.

O negócio oficial com a Paramount faz parte da nova estratégica do CEO, David Ellison, desde a fusão entre a Paramount e a Skydance, que ficou concluída em agosto. A transação, que se prolongou ao longo de vários meses, envolveu a transferência de 8,4 mil milhões de dólares, que foram injetados no estúdio que mostrava dificuldades de adaptação num mundo de entretenimento em transformação.

“Weiss irá moldar as prioridades editoriais, defender os valores fundamentais em todas as plataformas e liderar a inovação na forma como a organização reporta e entrega as notícias”, garantiu a Paramount, em comunicado de imprensa.