Pepco faz “investimento estratégico” em Tech Hub no Porto para apoiar retalhista em 18 mercados

A retalhista Pepco vai abrir um Digital IT Hub em Portugal, um “investimento estratégico”, para a partir do Porto apoiar a transformação digital da retalhista nos 18 mercados europeus onde está presente. Inicialmente, está previsto uma equipa com cerca de 60 especialistas.

“O Pepco Tech Hub é um investimento estratégico concebido para fortalecer as bases tecnológicas da empresa e acelerar a sua transformação digital. As equipas sediadas em Portugal vão concentrar-se no desenvolvimento de capacidades de dados e IA, no desenvolvimento de um novo ecossistema digital para melhorar as tecnologias de envolvimento com o cliente e na implementação de novas soluções ERP para reforçar as operações de back-office“, adianta Pablo De Ayala, group Chief Information Officer da Pepco, ao ECO.

“Este investimento desempenha um papel fundamental na nossa estratégia mais ampla de alavancar dados e ferramentas digitais para melhorar o envolvimento do cliente, os programas de fidelização e o e-commerce, impulsionando, em última análise, maior valor ao longo do ciclo de vida do cliente e um crescimento sustentável. O hub irá apoiar a transformação da Pepco em todos os 18 mercados europeus onde a empresa está presente”, indica.

O hub instalado no Porto — “reforçando o compromisso da empresa com Portugal como um polo estratégico para a atração de talento tecnológico” — tem previsto uma equipa de 60 profissionais.

“O processo de recrutamento já está em curso e irá continuar progressivamente ao longo dos próximos meses. Procuramos profissionais que nos possam ajudar a desenvolver as nossas capacidades de Dados e IA, desenvolver o nosso novo ecossistema digital para fortalecer as tecnologias de envolvimento do cliente e implementar novas soluções de ERP para reforçar as nossas operações de back-office“, detalha.

“Estas funções serão essenciais para a criação de equipas ágeis e capacitadas que possam acelerar a transformação digital da Pepco. A equipa tem potencial para crescer progressivamente, em linha com a expansão e as necessidades de desenvolvimento da Pepco”, refere.

As ofertas já disponíveis — para um modelo hibrido de trabalho — estão visíveis na área de carreiras do site da retalhista.

“O nosso objetivo é atrair e desenvolver talentos tecnológicos a nível mundial que possam impulsionar a inovação, entregar soluções mais inteligentes e criar uma cultura própria e com impacto. Queremos oferecer um ambiente onde os melhores profissionais possam desenvolver as suas carreiras, aprender continuamente e contribuir diretamente para a transformação da experiência do cliente da Pepco”, diz o group Chief Information Officer da Pepco.

Com quase 4.000 lojas em 18 países europeus, entre os quais Portugal onde já tem mais de 20 lojas, a retalhista conta com mais de 30 milhões de transações mensais e mais de 30.000 colaboradores.