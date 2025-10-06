Advocatus

PLMJ assessora Grupo R Vilar na venda da Palegessos à Saint-Gobain

A equipa de Corporate M&A da PLMJ foi liderada por Bárbara Godinho Correia, sócia da área, contou com a participação dos advogados Ânia Cruz, Guilherme Martins Pereira, e Isabel Côrte Real.

A PLMJ assessorou o Grupo R Vilar na venda da Palegessos, que opera sob a marca Liveplace e é líder nacional na venda de soluções de construção, à Saint-Gobain, líder mundial em construção leve e sustentável, que opera em Portugal na distribuição especializada através da marca Distriplac.

