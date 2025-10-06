Proença de Carvalho assessora aquisição da Viroc e Valbopan à ECS

A Proença de Carvalho assessorou a Oakspire, S.A. na aquisição de duas sociedades com operação na indústria de transformação e madeiras, a Viroc Portugal – Indústrias de Madeira e Cimento, S.A. (Viroc – Investwood) e a Valbopan – Fibras de Madeira, S.A.( Valbopan – Investwood) , ao Fundo Recuperação, Fundo de Capital de Risco Fechado (em Liquidação), fundo gerido pela ECS – Sociedade de Capital de Risco, S.A.

A operação implicou o financiamento necessário para a aquisição e posterior capitalização das referidas Sociedades, tendo a Proença de Carvalho assessorado todo o processo associado, incluindo um empréstimo obrigacionista num montante total de €5.444.000.

A operação foi coordenada pelo advogado Manuel Bruschy Martins, tendo contado ainda com a participação dos advogados Gonçalo Poejo Grilo, Mariana Castro Pereira e Bruno Matias. Nas palavras de Manuel Bruschy Martins “esta operação revestiu de considerável complexidade, com o acompanhamento multilateral das negociações, assim como os procedimentos que envolveram os closings da aquisição e financiamento”.

Com a aquisição destas empresas, a Oakspire posiciona-se como um ator estratégico no setor transformação de madeiras em Portugal.”