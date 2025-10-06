Tânia Saraiva assume direção de public affairs da GSK Portugal

A nova diretora de public affairs da GSK Portugal irá liderar uma equipa de 15 pessoas e ser responsável pelas áreas de acesso ao mercado, concursos públicos, comunicação e assuntos governamentais.

Tânia Saraiva foi nomeada diretora de public affairs da GSK Portugal. Na equipa de direção da biofarmacêutica, da qual faz parte há cinco anos, Tânia Saraiva vai agora liderar uma equipa de 15 pessoas e ser responsável pelas áreas de acesso ao mercado, concursos públicos, comunicação e assuntos governamentais.

O seu objetivo passa por “promover o diálogo e parcerias com stakeholders institucionais e governamentais, tendo em vista o acesso efetivo e atempado da população portuguesa às vacinas e medicamentos inovadores desenvolvidos pela GSK, na perspetiva da melhoria dos resultados em saúde e a sustentabilidade do próprio sistema“, descreve-se em nota de imprensa.

“Aceitei este desafio com a mesma humildade e sentimento de responsabilidade que sempre me orientaram, convicta de que a minha capacidade de liderança, assertividade e, sobretudo, a forte determinação em encontrar soluções, podem contribuir para desbloquear e remover barreiras que dificultam e atrasam o acesso das pessoas com doença à inovação terapêutica de que necessitam — não apenas para viver mais tempo, mas para viver com melhor qualidade de vida“, diz Tânia Saraiva, citada em comunicado.

“Por outro lado, acredito que liderar é abrir caminhos e criar condições para que o talento floresça. Por isso, assumo o compromisso de investir no crescimento da minha equipa, valorizando o talento das nossas pessoas, a ciência que desenvolvemos e a tecnologia que aplicamos. Estes são pilares essenciais para gerar valor para a sociedade, para as organizações e para o futuro do nosso país”, acrescenta.

Tânia Saraiva conta com cerca de 18 anos de experiência na indústria farmacêutica, tendo-se juntado à GSK Portugal há cerca de uma década, quando assumiu funções de brand manager da área respiratória, antes de ser convidada a liderar a gestão do portfólio hospitalar da empresa (oncologia e specialty care), “onde foi responsável pelo lançamento de vários medicamentos e novas indicações nas áreas terapêuticas de oncologia, hemato-oncologia, respiratória e doenças auto-imunes”.

É licenciada em Ciências Farmacêuticas, pela Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e tem um MBA pela AESE/IESE e uma pós-graduação em Marketing, pela Universidade Católica.