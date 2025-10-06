Una Seguros celebra sétimo aniversário com nova campanha e estreia na rádio

A Una Seguros lança esta segunda-feira a campanha “Almofada de Proteção”, celebrando desta forma os seus sete anos em Portugal. A ação de marketing marca também a estreia da seguradora na rádio, como anunciou em comunicado. Catarina Rodrigues, diretora de Marketing Estratégico da Una Seguros: “O ano de 2025 marca uma etapa de crescimento para a UNA Seguros: mais pontos de venda, reforço na notoriedade, e maior envolvimento nas redes sociais.”.

A campanha poderá ser ouvida nas rádios, onde a Una assegurou spots na RFM e na Renascença. Esta ação está também a ser apoiada por uma estratégia digital, com recurso às redes sociais, mas também ações de visibilidade nas montras de toda a rede de agentes da seguradora.

O lançamento surge no seguimento da expansão da seguradora, refletindo a estratégia de crescimento e proximidade dos clientes.

No que à expansão diz respeito Nuno David, CEO das seguradoras Una, indicou em entrevista ao ECOseguros quer que as empresas se expandam para todo o país alcançando as 100 lojas ainda este ano, e está comprador de outras companhias.

“Tal como uma almofada que amortece impactos, os nossos produtos oferecem proteção em situações imprevistas, assegurando que os clientes e as suas famílias se sintam seguros, hoje e no futuro”, começa por dizer Catarina Rodrigues, Diretora de Marketing Estratégico da Una Seguros. “Queremos que a ‘almofada da Una’ seja reconhecida como um símbolo de serenidade e confiança, reforçando o nosso posicionamento como a seguradora certa para proteger os portugueses”, sublinha.

“O ano de 2025 marca uma etapa de crescimento para a UNA Seguros: mais pontos de venda, reforço na notoriedade, e maior envolvimento nas redes sociais. Em paralelo, reforçámos iniciativas estratégicas, como as Parcerias Desportivas e o Mês do Agente, que fortalecem a ligação emocional com clientes e com a nossa rede de distribuição”, afirma a diretora de Marketing.

A Una ocupa a 15.º posição em termos de volume de negócio do ranking dos maiores grupos e seguradoras em Portugal em 2024 com 153 milhões de euros em prémios emitidos, um crescimento de 3,1% em termos homólogos. Os dados foram recolhidos pela Associação Portuguesa de Seguradoras (APS) e tratados pelo ECOseguros.