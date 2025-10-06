Advocatus

Uría Menéndez assessora Universidade Europeia e marca presença na inauguração do seu novo campus em Lisboa

A equipa da Uría Menéndez, liderada por Rita Xavier de Brito (sócia, Imobiliário), prestou assessoria jurídica à Universidade Europeia neste projeto.

A Uría Menéndez assessorou a Universidade Europeia na instalação do seu novo campus no empreendimento recém-concluído “Oriente Green Campus”, situado junto ao Parque das Nações, em Lisboa. O complexo académico, com mais de 17.000 m², e que integra o IADE, permitirá acolher aproximadamente sete mil alunos.

A equipa da Uría Menéndez, liderada por Rita Xavier de Brito (sócia, Imobiliário), prestou assessoria jurídica à Universidade Europeia neste projeto, que representa um passo significativo na expansão e modernização da instituição.

O escritório esteve igualmente presente na cerimónia de inauguração, que teve lugar a 22 de setembro de 2025, celebrando a abertura deste novo espaço educativo que reforça a oferta de ensino superior em Portugal.

