Uría Menéndez assessora Universidade Europeia e marca presença na inauguração do seu novo campus em Lisboa
A equipa da Uría Menéndez, liderada por Rita Xavier de Brito (sócia, Imobiliário), prestou assessoria jurídica à Universidade Europeia neste projeto.
A Uría Menéndez assessorou a Universidade Europeia na instalação do seu novo campus no empreendimento recém-concluído “Oriente Green Campus”, situado junto ao Parque das Nações, em Lisboa. O complexo académico, com mais de 17.000 m², e que integra o IADE, permitirá acolher aproximadamente sete mil alunos.
A equipa da Uría Menéndez, liderada por Rita Xavier de Brito (sócia, Imobiliário), prestou assessoria jurídica à Universidade Europeia neste projeto, que representa um passo significativo na expansão e modernização da instituição.
O escritório esteve igualmente presente na cerimónia de inauguração, que teve lugar a 22 de setembro de 2025, celebrando a abertura deste novo espaço educativo que reforça a oferta de ensino superior em Portugal.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Uría Menéndez assessora Universidade Europeia e marca presença na inauguração do seu novo campus em Lisboa
{{ noCommentsLabel }}