Von der Leyen pede um esforço para desenvolvimento de carros autónomos com IA na Europa

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apelou na passada sexta-feira a um esforço conjunto de toda a Europa para o desenvolvimento de carros autónomos, sublinhando que a inteligência artificial (IA) pode ajudar a revitalizar o setor automóvel europeu e aumentar a segurança nas estradas.

Durante a Italian Tech Week, que decorreu em Turim, Itália, a dirigente europeia defendeu que a União Europeia (UE) deve adotar uma estratégia de “IA em primeiro lugar” em diversas indústrias estratégicas, com especial enfoque na mobilidade, de acordo com a Reuters.

“Os carros autónomos já são uma realidade nos Estados Unidos e na China. O mesmo deveria acontecer aqui na Europa”, afirmou von der Leyen, acrescentando que a estratégia também significa “segurança em primeiro lugar”.

A presidente da Comissão Europeia destacou que, neste momento, os fabricantes europeus enfrentam desafios para acompanhar a evolução tecnológica de concorrentes internacionais, particularmente da China e dos Estados Unidos.

Von der Leyen propôs a criação de uma rede de cidades europeias para testar veículos autónomos, revelando que 60 municípios italianos já demonstraram interesse. “Vamos fazer acontecer”, disse.

A responsável europeia reforçou ainda o apoio da UE ao desenvolvimento de veículos “fabricados na Europa e para as ruas europeias”. “O futuro dos carros, e os carros do futuro, devem ser feitos na Europa”, concluiu a presidente da Comissão Europeia.