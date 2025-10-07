14º Encontro Nacional das Sociedades de advogados de Portugal reúne especialistas do setor no CCB

BRANDS' ADVOCATUS

O 14º Encontro Nacional das Sociedades de advogados de Portugal vai decorrer no dia 24 de outubro, no CCB, em Belém, e vai reunir vários especialistas para discutirem sobre o futuro do setor.

A Associação das Sociedades de Advogados de Portugal (ASAP), a entidade que representa e promove os interesses das sociedades de advogados no país, vai reunir firmas, sociedades, advogados e decisores no seu 14º encontro, que decorrerá no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no dia 24 de outubro.

Ao longo dos últimos anos, a ASAP tem contribuído para a valorização da advocacia organizada e para o debate sobre os desafios do setor. Além disso, tem-se afirmado como uma voz ativa na reflexão sobre o papel das sociedades num contexto jurídico e económico em transformação.

O evento, que irá decorrer das 9 horas às 18 horas, tem como objetivo refletir sobre o futuro da advocacia nacional e, para isso, contará com vozes seniores, mas também jovens advogados, que farão parte de painéis temáticos que irão abordar desde a visão estratégica dos Managing Partners até aos impactos da inteligência artificial no exercício jurídico.

O programa, que pode consultar abaixo, revela quatro grandes eixos de debate. São eles o futuro da advocacia visto pelos líderes das sociedades legais; os desafios e oportunidades que se abrem para jovens advogados; as implicações, positivas e negativas, da inteligência artificial no setor jurídico; e os novos modelos societários e estruturas em sociedade de advogados.

Mais do que um ponto de encontro, este Encontro Nacional pretende funcionar como plataforma de formação, debate e networking estratégico, onde serão apresentadas perspetivas frescas e possíveis caminhos para a advocacia no século XXI.

Os interessados em participar no evento devem inscrever-se aqui.

PROGRAMA

1.º Painel
O futuro da advocacia pelos olhos dos Managing Partners

2.º Painel
Desafios e oportunidades dos jovens advogados

3.º Painel
Vantagens e Problemas da Inteligência Artificial na Advocacia

4.º Painel
Os novos projetos societários

Precisa fazer para poder comentar.