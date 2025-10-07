5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que termina a oferta pública de venda de ações da Medway reservada aos trabalhadores, o Eurostat divulga esta terça-feira as contas setoriais com a atividade económica das famílias e empresas relativas ao segundo trimestre de 2025 e o Banco de Portugal apresenta o Boletim Económico de outubro. É ainda divulgado o “Estudo sobre combustíveis de baixo carbono em Portugal – Perspetivas para 2030” e a Comissão Europeia apresenta medidas para a proteção da indústria siderúrgica europeia.

Eurostat mostra como anda a economia das famílias e empresas

O Eurostat publica esta terça-feira as contas setoriais com a atividade económica das famílias e empresas relativas ao segundo trimestre de 2025. O gabinete de estatística da União Europeia divulga ainda o balanço de pagamentos e dados sobre as vendas de casas, relativos ao segundo trimestre.

Termina oferta pública de venda de ações da Medway

A oferta pública de venda (OPV), reservada aos trabalhadores, decorre no âmbito do processo de reprivatização do capital social da CP Carga. Na altura da venda da CP Carga à MSC, em janeiro de 2016, ficou previsto que a posição de 5% que permaneceu nas mãos da CP seria vendida aos trabalhadores, no entanto esse processo nunca tinha sido concluído. Caso os trabalhadores não tenham interesse em comprar as ações, é a MSC que tem de assegurar a compra, podendo reforçar a sua posição, comprando os títulos que não sejam vendidos na OPV.

Banco de Portugal apresenta Boletim Económico de outubro

O Banco de Portugal (BdP) apresenta esta terça-feira o Boletim Económico de outubro 2025. Este é o primeiro boletim económico publicado depois de Álvaro Santos Pereira ter tomado posse como governador do Banco de Portugal.

Apresentação do “Estudo sobre combustíveis de baixo carbono em Portugal – Perspetivas para 2030”

O estudo, desenvolvido em colaboração com a NOVA FCT, o Instituto Politécnico de Setúbal e o Instituto Politécnico de Leiria, foca-se no potencial dos combustíveis renováveis líquidos e gasosos para a descarbonização dos transportes terrestres em Portugal. Trata-se de um documento que revê e complementa as orientações do Plano Nacional de Energia e Clima (PNEC 2030), integrando dados nacionais e europeus com o objetivo de responder à questão ‘qual é o verdadeiro potencial dos combustíveis de baixo carbono em Portugal?’.

Comissão Europeia apresenta plano para proteção da indústria siderúrgica

A Comissão Europeia vai dar continuidade ao plano de ação para proteção da indústria siderúrgica europeia apresentado em março, divulgando novas medidas para o setor, durante a sessão plenária do Parlamento Europeu, com o objetivo de fortalecer a competitividade de um setor que enfrentando desafios, como uma forte concorrência internacional. A indústria siderúrgica europeia sustenta atualmente cerca de 2,5 milhões de empregos diretos e indiretos em toda a UE, tendo a Alemanha, a Itália e a França sido os principais produtores em 2024.