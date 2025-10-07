Ángel Escribano, presidente do Indra Group: “A formação profissional e o talento técnico são fundamentais para liderar a reindustrialização de Espanha”

O Grupo Indra realizou um encontro com diretores de centros de Formação Profissional (FP) de toda a Espanha, bem como com representantes do Ministério da Educação, FP e Desportos e da Secretaria de Educação da Comunidade de Madrid. Neste evento, realizado na sede da empresa em Alcobendas (Madrid), foi destacada a relevância desta formação em setores estratégicos como a defesa, o aeroespacial e as tecnologias digitais.

“Esta via educativa abre portas para carreiras profissionais sólidas e apaixonantes. No Grupo Indra, estamos a liderar um momento chave como é a reindustrialização de Espanha, convencidos de que a Formação Profissional não só capacita milhares de jovens todos os anos, mas é também uma alavanca de transformação para a nossa sociedade”, destacou Ángel Escribano, presidente do Grupo Indra e antigo aluno de FP.

Atualmente, um terço da força de trabalho do Grupo Indra na Espanha é composto por graduados em FP, um reflexo do compromisso da empresa com essa via educativa como motor de empregabilidade e competitividade. Além disso, prevê-se que 75% dos alunos de FP em estágio em 2025 se incorporem à força de trabalho da empresa para reforçar o papel do Grupo Indra como impulsionador do tecido industrial e tecnológico nacional. «Um país que deseja desenvolver uma sólida capacidade industrial e uma autonomia tecnológica real deve apostar decididamente na FP, como faz a Espanha», afirmou o presidente executivo.

O diretor executivo do Grupo Indra, José Vicente de los Mozos, fez uma breve apresentação da empresa durante o encontro, realizado ontem, segunda-feira, destacando as suas diversas linhas de negócio e apontando, assim, as necessidades que surgirão num momento de plena transformação. «As administrações, os centros de formação e as empresas devem trabalhar em conjunto para tornar esta transformação uma realidade e para que este momento sirva para garantir um futuro de qualidade para os jovens».

O Grupo Indra tem atualmente 346 acordos com centros de formação profissional, lembrou a diretora-geral de Recursos Humanos, María del Carmen Moneva. Por seu lado, Manuel Ausaverri, diretor de estratégia, destacou a importância do talento na estratégia da empresa e a necessidade de promover um ecossistema baseado na colaboração, na proximidade e no sucesso partilhado.

O evento contou com a participação de líderes institucionais que partilharam casos de sucesso resultantes da colaboração entre empresas e centros educativos. Neste contexto, María Luz Rodríguez de Llera, diretora-geral de Educação Secundária, Formação Profissional e Regime Especial, destacou que a Comunidade de Madrid “também apostará na colaboração público-privada para impulsionar o talento dos estudantes de Formação Profissional e facilitar a transição da sala de aula para o ambiente de trabalho”.

Para a secretária-geral de Formação Profissional, Esther Monterrubio, a FP «é uma alavanca para o país: transforma o potencial do talento jovem em inovação que melhora as empresas e a nossa vida quotidiana. Ao fazê-lo, acelera o desenvolvimento das nossas capacidades industriais e tecnológicas», afirmou. Salientou ainda que «esse resultado não é fruto do acaso», mas «nasce da aliança entre instituições, centros de FP e empresas que partilham padrões, responsabilidades e visão».

Durante o evento, foi destacado o crescimento sustentado da FP na Espanha, com mais de um milhão de alunos matriculados neste ano letivo. Por isso, foi dada especial ênfase à procura de perfis tecnológicos, à importância da FP Dual e à necessidade de reforçar a orientação precoce para os jovens.

ESPECIALIDADES ESTRATÉGICAS

A Formação Profissional consolidou-se como um motor essencial do emprego, especialmente em setores estratégicos como a indústria, a tecnologia ou as telecomunicações. A sua abordagem prática permite aos estudantes ingressarem no mundo do trabalho com uma preparação sólida e prática, alinhada com as necessidades reais da indústria. Algumas formações, como a FP Dual e Intensiva, apresentam-se como uma via direta para a inserção profissional; metade das vagas publicadas em 2024 solicitavam graduados em FP, de acordo com um estudo recente da Adecco. O setor que mais cresce em contratações é o da indústria, aponta a mesma análise.

Nesta linha, ao longo do evento, foi lembrado que a Formação Profissional constitui uma via sólida e eficaz para aceder a cargos de liderança e inovação no setor tecnológico, onde a colaboração entre empresas, centros educativos e instituições é fundamental para captar e desenvolver jovens talentos em áreas em grande expansão, como a defesa, o aeroespacial, a inteligência artificial e as tecnologias digitais.

Os palestrantes concordaram que o surgimento da IA generativa, da análise avançada e da computação quântica continuará a impulsionar a procura por perfis tecnológicos, e que a confiança no talento é essencial para impulsionar o desenvolvimento das organizações e poder competir no mercado global.

Com iniciativas em diferentes comunidades autónomas — como novas fábricas, centros de inovação, hubs tecnológicos ou centros de excelência —, o Grupo Indra identifica também outras áreas emergentes, como o espaço, a eletrónica quântica ou os sistemas autónomos, onde a FP pode adaptar-se com agilidade às exigências tecnológicas do mercado atual.