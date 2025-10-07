BRANDS' ECO Aqui está o ranking da 3ª semana do Trading Pro Challenge’25
A 3.ª semana do Trading Pro Challenge’25 terminou com uma valorização de 105.134,49 € a garantir o prémio semanal de 1.000€.
A competição, promovida pelo novobanco, continua a animar o universo dos pequenos investidores e a revelar novos talentos.
Desta vez, o vencedor da semana — com o nickname RuiPX — destacou-se entre as centenas de participantes que estão a testar as suas estratégias na plataforma Trading Pro.
A cada semana, o melhor investidor é premiado, enquanto todos os participantes acumulam resultados para disputar os grandes prémios finais, que podem chegar a 7.500 euros.
Veja aqui o ranking da semana:
Ainda vai a tempo de participar. Quem se inscrever agora ainda pode concorrer aos prémios semanais de 1.000 € e pôr à prova o seu talento para investir.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Aqui está o ranking da 3ª semana do Trading Pro Challenge’25
{{ noCommentsLabel }}