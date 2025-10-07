Aqui está o ranking da 3ª semana do Trading Pro Challenge’25

A competição, promovida pelo novobanco, continua a animar o universo dos pequenos investidores e a revelar novos talentos.

Desta vez, o vencedor da semana — com o nickname RuiPX — destacou-se entre as centenas de participantes que estão a testar as suas estratégias na plataforma Trading Pro.

A cada semana, o melhor investidor é premiado, enquanto todos os participantes acumulam resultados para disputar os grandes prémios finais, que podem chegar a 7.500 euros.

Veja aqui o ranking da semana:

Ainda vai a tempo de participar. Quem se inscrever agora ainda pode concorrer aos prémios semanais de 1.000 € e pôr à prova o seu talento para investir.