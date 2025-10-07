BluAct tem dez mil euros para acelerar startups da economia azul

O BluAct tem dez mil euros para acelerar startups com ideias de negócio com impacto na sustentabilidade do setor marítimo e da indústria conserveira. As candidaturas para o programa de aceleração, promovido pela Câmara Municipal de Matosinhos em parceria com a Uptec, Indaqua e Conservas Portugal Norte, decorrem até 11 de novembro. Vencedores terão oportunidade de realizar um piloto em Cádiz (Espanha).

“O programa vai apoiar ideias e/ou projetos de negócio relacionados com a pesca, transformação, conservação e comercialização de pescado; aquacultura, bio recursos e biotecnologia azul; portos, transportes e logística; indústrias navais e energias marinhas; náutica e turismo náutico, desde que produzam efeito na economia azul”, elenca o comunicado.

O grande vencedor ganha cinco mil euros, tendo os três primeiros classificados acesso a quatro meses de incubação na Uptec, bem como a uma subscrição premium do programa online School of Startups: Foundations da Uptec. Um dos três melhores projetos terá acesso ao programa de aceleração Schoolof Startups (da Uptec) — acesso gratuito a estas valências da Uptec que, a organização, estima tenha um valor de 2.500 euros.

A estes montantes, junta-se os 2.500 euros entregues, pela Conservas Portugal Norte, ao projeto com maior impacto na indústria conserveira.

Serão ainda escolhidos, entre os três melhores projetos, “um ou mais” para a realização de um piloto no Porto de Cádiz (Espanha), com possibilidade de incubação temporária no Porto, ao abrigo do projeto europeu Blue Shuttle, que tem o parque tecnológico da Universidade do Porto como parceiro.

Todas as startups selecionadas têm acesso a um programa de mentoria para apoio ao desenvolvimento do seu modelo de negócio, com as workshops a decorrer nos dias 17 e 18 de novembro, na UPTEC Mar, com o pitch final a realizar-se a 25 de novembro na CM de Matosinhos.