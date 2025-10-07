British Council capacita futuros economistas da Universidade de Coimbra

A Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) acaba de formalizar uma parceria com a British Council para reforçar as competências dos seus alunos ao nível do Inglês, de olhos postos nos desafios do mercado de trabalho internacional.

“Esta parceria surge no âmbito da exigência curricular da FEUC, que determina que todos os alunos devem ter um nível mínimo de inglês B2 (de acordo com o Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas) como requisito obrigatório para a conclusão do curso”, começa por explanar a faculdade num comunicado.

No final da licenciatura de três anos em Economia e Gestão, os estudantes devem comprovar que adquiriram as competências necessárias. Caso não consigam atingir o nível exigido, os alunos terão acesso a aulas de Inglês, ministradas por professores certificados pelo British Council.

Para José Manuel Mendes, diretor da FEUC, “a cooperação entre o British Council e a Faculdade de Economia é altamente relevante para os cursos de bacharelado em Administração e Economia, pois aumenta significativamente a empregabilidade, o desempenho académico e a visão internacional dos alunos, proporcionando-lhes competências linguísticas práticas e de alto nível, adaptadas ao seu futuro profissional”.

Richard Fleming, diretor do British Council em Portugal, acrescenta, por sua vez, que esta parceria “permite reforçar o compromisso com a formação de qualidade, que valoriza não só os conhecimentos técnicos, mas também as competências linguísticas e interculturais, fundamentais para se ser bem-sucedido”.