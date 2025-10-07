Bruxelas anuncia aumento das tarifas do aço para 50%

A Comissão Europeia oficializou esta quarta-feira o aumento das tarifas para a siderurgia. Bruxelas vai reduzir para metade a quota de aço importado de países fora da União Europeia e duplicar as tarifas sobre as importações de 25% para 50%.

O anúncio foi dado pelo vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a pasta da Prosperidade e Estratégia Industrial. Numa publicação na rede social X, Stéphane Séjourné defendeu a medida como uma forma de “salvar as nossas siderúrgicas e os nossos empregos europeus”.

“Esta é a nova cláusula de salvaguarda do aço. Esta é a reindustrialização da Europa”, escreveu o francês Stéphane Séjourné no antigo Twitter.

Na semana passada, a Bloomberg já tinha avançado que Bruxelas planeava aumentar as tarifas sobre as importações de aço para 50% e reduzir em quase metade o volume de aço permitido antes da imposição desta taxa mais elevada.

Em causa está o facto de a União Europeia dispor de um mecanismo temporário, para proteger a siderurgia do Velho Continente, que impõe uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações após o esgotamento das quotas. No entanto, expira em junho e o executivo comunitário está a trabalhar noutra regulamentação, que deverá ser divulgada esta semana.

Quem não reagiu da melhor forma foram as empresas siderúrgicas britânicas. A UK Steel, que representa a indústria do aço do Reino Unido, teme que as consequências das taxas europeias sejam mais penalizadoras do que as dos Estados Unidos. “Podem ser fatais para muitas das nossas restantes empresas siderúrgicas”, alertou esta segunda-feira o diretor-geral do grupo de lóbi UK Steel, em declarações ao Financial Times.