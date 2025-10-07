Bupa reforça aposta em Portugal com novo seguro de saúde

O grupo internacional de saúde Bupa reforça a presença em Portugal – após a entrada no mercado no primeiro trimestre do ano – com o lançamento do “Bupa Saúde Conecta”. Segundo anunciou em comunicado, o novo produto é um seguro de saúde focado na assistência médica em regime de ambulatório.

O “Bupa Saúde Conecta” garante o acesso ilimitado a consultas de saúde primária, urgências e todas as especialidades médicas – incluindo pediatria, ginecologia, cardiologia e dermatologia, assim como análises clínicas e meios auxiliares de diagnósticos como tomografias computorizadas e ressonâncias magnéticas.

Para além disto, o grupo Bupa decidiu apostar ainda no digital, permitindo aos clientes, através da aplicação, realizarem videoconsultas em medicina geral e familiar, pediatria, saúde mental, nutrição e fisioterapia. O seguro também inclui quatro consultas gratuitas por ano nestas especialidades online.

O novo seguro de saúde inclui ainda serviços de assistência domiciliária, como médico e enfermagem ao domicílio, apoio pessoal e consultas de psicologia e psiquiatria online.

“Queremos responder a um desafio claro em Portugal: facilitar o acesso rápido e próximo aos cuidados de saúde, com soluções que combinam a confiança da rede presencial com a flexibilidade da medicina digital,” afirma Javier Ibáñez, Diretor Geral da Sanitas Seguros. “O Bupa Saúde Conecta é mais do que um seguro; é uma nova forma de cuidar das pessoas, onde quer que estejam.”

Este seguro de saúde está disponível para pessoas até aos 70 anos, não estabelece limite máximo de permanência e garante cobertura em todo o território nacional.

O Bupa entrou no mercado português no primeiro trimestre deste ano, com o seguro “Bupa Mais Saúde”, fazendo uso da sua própria rede de mediadores e vendendo este produto também online. Agora, com o “Bupa Saúde Conecta”, o grupo expande a sua oferta de produtos, reforçando assim a sua estratégia de expansão em Portugal.