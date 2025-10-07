Cinfães distinguido no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros

O Município de Cinfães foi distinguido com quatro galardões no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Os Mosqueteiros, um reconhecimento do trabalho desenvolvido junto da comunidade e do impacto real que os seus projetos têm na vida das pessoas. Da promoção do sucesso escolar e da integração de jovens no mercado de trabalho, ao combate ao isolamento social dos mais velhos, as iniciativas premiadas refletem uma aposta contínua numa sociedade mais justa e sustentável.

O que representa para a vossa autarquia ter sido distinguida no Prémio Autarquia do Ano 2025 – Grupo Mosqueteiros?

Receber a distinção no Prémio Autarquia do Ano 2025 Grupo Mosqueteiros representa um reconhecimento público do trabalho que a Autarquia desenvolve junto da comunidade. Esta distinção valoriza o impacto dos nossos projetos na vida das pessoas. Representa o esforço enquanto sociedade coesa, justa e sustentável orientada para as necessidades da população.

Quais foram as razões e necessidades que estiveram na origem do(s) projeto(s) distinguidos?

Cada um dos projetos apresentados teve necessidades específicas na sua génese, conforme descrito na candidatura, nomeadamente:

– Trabalhar a saúde mental de beneficiárias de apoios sociais, com enfoque no combate ao isolamento e à exclusão social; Crescer em Cinfães / Prémios Mérito / Bolsas de Estudo – Promover o sucesso escolar e combater o abandono precoce, apoiando estudantes de famílias economicamente carenciadas na continuidade dos estudos;

– Promover o sucesso escolar e combater o abandono precoce, apoiando estudantes de famílias economicamente carenciadas na continuidade dos estudos; Jovem Ativo – Incentivar as empresas a integrar jovens no mercado de trabalho e contribuir para a redução do desemprego juvenil.

Que principais desafios enfrentaram no desenvolvimento e concretização do(s) projeto(s) e de que forma foram superados?

As principais dificuldades prendem se com o financiamento e a sustentabilidade dos projetos. No entanto, têm sido gradualmente superadas através do trabalho em rede e do estabelecimento de parcerias estratégicas.

De que maneira o(s) projeto(s) distinguidos têm impactado a vida da comunidade local? Pode partilhar algum exemplo concreto?

O projeto 24h Consigo teve uma aceitação generalizada, tendo já sido distinguido com vários prémios. Em termos de impacto imediato na comunidade, verifica se um elevado nível de satisfação por parte dos idosos e das suas famílias. Sentem-se mais tranquilos e seguros ao adormecer com companhia. Nesse sentido, já recebemos inscrições de idosos residentes fora da área de intervenção do projeto, demonstrando o desejo de também beneficiarem desta iniciativa, reforçando a ideia de continuidade e replicação do projeto a outros territórios.

Quais são as perspetivas de futuro em relação a este(s) projeto(s)? Pretendem dar continuidade, expandi-los ou adaptá-los a outras áreas?

Dois dos projetos apresentados já estão em desenvolvimento há vários anos, nomeadamente o Jovem ativo e o Crescer em Cinfães. Os dois projetos que iniciamos em 2025 (Fazer Acontecer e 24H Consigo) apresentam perspetivas de continuidade tendo em conta o impacto positivo que demonstraram junto do público-alvo e da comunidade.