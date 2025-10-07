Complemento Solidário para Idosos vai subir 40 euros em 2026

O Governo vai aumentar o Complemento Solidário para Idosos (CSI) em 40 euros no próximo ano, o que significa que o montante máximo desta prestação passará a ser de cerca de 670 euros. Segundo o Jornal de Notícias, o valor irá constar da proposta de Orçamento do Estado para 2026, que será entregue na Assembleia da República na sexta-feira.

Em 27 de setembro, na apresentação da recandidatura do candidato social-democrata à Câmara de Góis, em Coimbra, Luís Montenegro tinha anunciado, enquanto presidente do PSD, que o CSI teria um aumento em 2026, embora não tivesse concretizado qual a magnitude da subida: “Quando chegámos ao Governo eram 550 euros, grosso modo, aumentámos primeiro para 600, depois para 630, e, até ao dia 10 de outubro, o país ficará a saber quanto é que propomos aumentar para o próximo ano”.

Segundo o site da Segurança Social, mais de 230 mil pessoas recebem este apoio, sendo que o valor médio da prestação é de 198,93 euros. Este complemento é atribuído aos idosos com baixos rendimentos, mediante candidatura, e é recebido com a pensão. O valor tem em conta os rendimentos do idoso e os rendimentos da pessoa com quem está casado ou vive em união de facto, há mais de dois anos. Desde 1 de junho de 2024 que os salários dos filhos não contam para a atribuição do CSI.