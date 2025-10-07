Concorrência notificada da compra da Costa Almeida Ambiente pela Oxy Capital

A Autoridade da Concorrência (AdC) informou esta terça-feira ter sido notificada a 30 de setembro da compra conjunta da Costa Almeida Ambiente, S.A. pela Oxy Capital e pela Rubrikesvoaçante Unipessoal.

A operação de concentração consiste na entrada da Oxy Capital – SGOIC, S.A., por via da subscrição de um aumento de capital, através de uma sociedade veículo, no capital social da Costa Almeida Ambiente, S.A. adquirindo o controlo conjunto desta sociedade, juntamente com a Rubrikesvoaçante.

“A Oxy Capital irá igualmente adquirir, de forma indireta, o controlo conjunto sobre a António Costa Almeida, S.A. (“António Costa Almeida”), atualmente controlada conjuntamente pela Costa Almeida Ambiente e pela Túlipesvoaçante”, lê-se no site da autoridade. A Oxy Capital é uma sociedade gestora de fundos de investimento, que tem por atividades a identificação, análise e estruturação de oportunidades de investimento.

A Rubrikesvoaçante é uma empresa especializada na reciclagem, tratamento de resíduos, transformação de resíduos, armazenamento de resíduos, desmantelamentos e demolições. A Túlipesvoaçante é uma sociedade que tem como principal atividade a gestão de participações sociais noutras sociedades como forma de exercício indireto de atividades económicas, detendo, atualmente o controlo conjunto da António Costa Almeida.

A António Costa Almeida é uma empresa especializada na fabricação e comércio de inertes (areias, barros, saibros e pedra), prestação de serviços de escavações e aterros, demolições e engenharia civil. Quaisquer observações sobre a operação de concentração devem ser remetidas à Autoridade da Concorrência, no prazo de 10 dias úteis.