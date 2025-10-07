Conflito em Gaza. Ajuda militar dos EUA a Israel atinge 21,7 mil milhões
A ajuda foi aprovada pelas administrações de Biden e Trump, destacando-se o ano de 2023, com uma atribuição recorde de 17.900 milhões de dólares (15,3 mil milhões de euros).
Os Estados Unidos deram 21.700 milhões de dólares (cerca de 18,6 mil milhões de euros) em ajuda militar a Israel desde os ataques do Hamas, que desencadearam a guerra em Gaza há dois anos, segundo um relatório da Universidade de Brown, divulgado esta terça-feira.
De acordo com o relatório, a ajuda foi aprovada pelas administrações do democrata Joe Biden (2021-2025) e do republicano Donald Trump, destacando-se o ano de 2023, com uma atribuição recorde de 17.900 milhões de dólares (15,3 mil milhões de euros), a maior da história da cooperação militar entre ambos os países.
Além da ajuda direta, os Estados Unidos investiram entre 9.650 e 12.070 milhões de dólares em operações militares no Iémen e noutras áreas do Médio Oriente, como apoio aos seus interesses e aliados na região, específica o relatório. Isto eleva a despesa total dos Estados Unidos em operações militares relacionadas com o Médio Oriente, desde 07 de outubro de 2023, para um volume entre 31.350 e 33.770 milhões de dólares, segundo aquela universidade.
O estudo também sublinha que o impacto humano tem sido significativo: mais de 10% da população de Gaza morreu ou ficou ferida e pelo menos 5,27 milhões de pessoas foram deslocadas daquele território bem como de outras áreas vizinhas. O montante total referido inclui financiamento direto e acordos de venda de armas e não contempla compromissos futuros que ainda precisam de ser executados, indica o relatório do projeto Custos da Guerra do centro universitário.
A ajuda norte-americana tem sido essencial para as operações do Exército de Defesa de Israel (IDF) e da Polícia de Israel em Gaza, na Cisjordânia e outras regiões da Palestina. As armas fornecidas pelos Estados Unidos incluem aviões de combate, helicópteros, mísseis, bombas e sistemas de orientação avançada.
Segundo o estudo, estes recursos têm sido fundamentais nas ofensivas militares israelitas, que têm tido um elevado custo humanitário em Gaza.
