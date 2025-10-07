Conhecidos os cinco candidatos ao Prémio Marketer Revelação do Ano, da APPM

A distinção reconhece novos talentos que estão a deixar a sua marca no setor, destacando profissionais que "demonstraram impacto real nas suas organizações".

A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM) revelou o top cinco de candidatos ao Prémio Marketer Revelação do Ano. Esta distinção, criada em 2024, reconhece novos talentos que estão a deixar a sua marca no setor, destacando profissionais que “demonstraram impacto real nas suas organizações e ainda não foram publicamente revelados”.

A lista dos cinco finalistas é composta por José Pedro Marques da Silva (head of brand development, Lactogal), Maria Garrinhas (marketing specialist, Guerin Car Rent), Mariana Sobral (marketing, comunicação & digital strategy, The Editory Collection Hotels), Rui Patarrana (co-fundador da RankPanda; eCommerce SEO Expert, RankPanda) e Sara Pataco (content specialist, Ikea).

“O Prémio Marketer Revelação do Ano reforça o compromisso da APPM em valorizar o talento, a excelência e a inovação nas funções de marketing em Portugal”, diz Sandra Alvarez, presidente dos APPM Marketing Awards.

A fase de nomeações decorreu entre 15 de julho e 15 de agosto, no site da APPM, aberta ao público, onde os seus pares, profissionais do setor propuseram os nomes que mais se evidenciaram no último ano e meio. Foi a partir dessas nomeações que foi apurado o top cinco agora divulgado.

O vencedor será agora escolhido pelo júri dos APPM Marketing Awards, composto por 20 especialistas de renome, e anunciado na cerimónia de entrega de prémios a 15 de outubro, na Quinta da Pimenteira (Lisboa).

Além desta distinção individual, a APPM atribuirá ainda os prémios Marketer do Ano e Prémio Carreira, a par dos prémios por Categorias, dos Grandes Prémios, da Marca do Ano, Agências do Ano e Prémio Inovação, uma novidade de 2025.

Os APPM Marketing Awards receberam este ano um recorde de 249 candidaturas, num total de 98 marcas a concurso, que também é o número mais elevado de sempre. A categoria Marketing tem 52 projetos a concurso, Advertising tem 47, Media 40, Comunicação e Relações-Públicas conta com 17 casos, Sustentabilidade com 13, Inovação com 12 e Data com oito. Já entre as novas categorias deste ano, Eventos e Ativação de Marca estreia-se com 40 candidaturas e Influencer Marketing com 20.