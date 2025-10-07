EIOPA revela prioridades para as seguradoras em 2026

A Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) já revelou as suas prioridades de supervisão para o próximo ano no relatório “Union-wide strategic supervisory priorities – focus areas for 2026“. O grande foco estará voltado para o regulamento DORA (Digital Operacional Resilience Act) e para os riscos de sustentabilidade que poderão vir a ser enfrentados pelas seguradoras.

A importância de DORA

Para garantir que existe resiliência digital no setor segurador, os supervisores de seguros de cada nação deverão proceder à:

“Monitorização e envolvimento proativo com as entidades em relação a incidentes significativos de TIC ”;

”; “Avaliação dos programas de testes de resiliência digital das entidades”.

das entidades”. “Análise do grau de envolvimento do Conselho de Administração ou Supervisão (AMSB) no desenvolvimento do quadro de gestão de risco das TIC e na postura geral da entidade face a riscos e disrupções digitais ”;

e na ”; “Avaliação da adequação do quadro de gestão de risco das TIC face à estratégia empresarial e tecnológica”;

face à estratégia empresarial e tecnológica”; “Ajuízar o quadro de gestão de risco de terceiros de TIC, incluindo a exaustividade dos registos de informação e considerando os resultados do quadro de supervisão dos prestadores críticos (CTPPs) definidos no DORA”;

O papel da análise dos riscos de sustentabilidade

A EIOPA sublinha ainda nesse relatório que também “a avaliação dos riscos de sustentabilidade será uma prioridade” em 2026, começando assim a trilhar um caminho para a implementação progressiva da Diretiva Solvência II, da Diretiva de Distribuição de Seguros (IDD) e do Regulamento SFDR. A análise incidirá essencialmente nos seguintes aspetos:

“ Qualidade e profundidade das avaliações de materialidade dos riscos de sustentabilidade nos relatórios ORSA”;

de sustentabilidade nos relatórios ORSA”; “ Desenho e credibilidade da análise de cenários de alterações climáticas ”;

”; “ Capacidade da gestão da função de riscos para supervisionar riscos de sustentabilidade e da adequação da governação”;

para supervisionar riscos de sustentabilidade e da adequação da governação”; “ Alinhamento entre a gestão de riscos de sustentabilidade e as decisões de investimento ”;

e as ”; “ Declarações de sustentabilidade dos produtos e perfis globais das empresas, verificando a conformidade com os quatro princípios definidos no Parecer da EIOPA ”;

e perfis globais das empresas, verificando a ”; “Desenho e distribuição dos produtos, assegurando que oferecem valor e transparência quanto a exclusões ligadas a riscos de sustentabilidade”.

Consumidores e solvência também em foco

Para além destas duas prioridades centrais, a EIOPA estará também a prestar particular atenção ao cálculo do requisito de capital de solvência (SCR) relacionado com fundos de investimento coletivo (OIC), e ao tratamento justo dos consumidores na gestão de sinistros.