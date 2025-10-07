El Corte Inglés recruta 573 trabalhadores para reforçar equipas no Natal

O El Corte Inglés anunciou esta terça-feira que está a contratar 573 novos trabalhadores para reforçar as equipas durante o período festivo que se aproxima. Apesar de este recrutamento ser motivado pelo Natal, há a possibilidade de os trabalhadores continuarem ao serviço desta retalhista, após as celebrações que marcam o fim do ano.

“O El Corte Inglés está a preparar a época natalícia com um reforço significativo das suas equipas: 406 novas contratações para a loja de Lisboa e 167 para a loja de Gaia, num total de 573 novos colaboradores”, informa a empresa, numa nota enviada às redações.

Segundo a retalhista, o reforço abrange diversas áreas, incluindo moda, acessórios, decoração e casa, brinquedos, desporto, alimentação, serviço de atenção ao cliente, click & collect, e serviços especiais para esta altura do ano, como o embrulho de presentes.

Os contratados terão um período de formação inicial, de modo a que estejam aptos a desenvolver as atividades para as quais foram selecionados. Além disso, o El Corte Inglés indica que “há ainda possibilidade de permanecerem em contratos futuros“, após a quadra natalícia.

“Com esta iniciativa, o El Corte Inglés reforça o seu compromisso com a excelência no atendimento e com a valorização das pessoas que tornam o Natal ainda mais especial, sejam clientes ou colaboradores“, frisa ainda a retalhista, que informa que os interessados devem submeter o seu currículo através do portal digital de emprego da empresa.