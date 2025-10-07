Fidelidade financia bolsas para estudantes em risco de abandonar o Ensino Superior

A Fidelidade juntou-se à Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL) para a criação do Fundo de Emergência Social para Estudantes, uma iniciativa que, segundo a seguradora, “visa reduzir o número de estudantes impossibilitados de prosseguir os estudos por condições socioeconómicas”.

Este fundo disponibiliza nove bolsas de estudo, cada uma equivalente ao valor da propina anual de licenciatura, e inclui um fundo de reserva destinado a situações de emergência habitacional, como risco de perda de alojamento.

As candidaturas à primeira edição do Fundo de Emergência Social decorreram entre os dias 8 e 15 de setembro, e estiveram abertas a todos os estudantes da Universidade de Lisboa inscritos num ciclo de estudos de licenciatura.

A cerimónia oficial de apresentação do fundo e entrega das bolsas aos estudantes galardoados teve lugar esta segunda-feira pelas 17h00, no Pavilhão de Portugal.

“Na Fidelidade temos a convicção profunda de que sem conhecimento não é possível termos futuro. Ao apoiar o Fundo de Emergência Social queremos contribuir para que ninguém fique de fora, apoiando quem tem ambição e força de vontade, com mais condições para construir um futuro com novos conhecimentos e possibilidades”, afirmou Teresa Ramalho, Corporate Social Responsibility, Art and Historical Archive Manager da Fidelidade.

Com este apoio, a Fidelidade visa reforçar o seu compromisso com a promoção da igualdade de oportunidades no acesso ao Ensino Superior, a valorização do talento jovem e o “desenvolvimento de soluções com impacto real na comunidade” académica, indica a seguradora no comunicado.

A Fidelidade é a maior seguradora a operar em Portugal em termos de volume de negócio com mais de mil milhões de euros em prémios emitidos no primeiro trimestre do ano, um crescimento de 22% em termos homólogos, com uma quota de mercado de 26,8%, segundo o ranking organizado pelo ECOseguros com dados da ASF.