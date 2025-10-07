Gabriel Bernardino vai abrir a 6.ª Conferência ECOseguros

O novo presidente da ASF, entidade supervisora dos seguros, será o primeiro orador da 6ª Conferência Anual ECOseguros que se realiza no próximo dia 23 de outubro no Centro Cultural de Belém em Lisboa. A encerrar estará o economista Pedro Reis, que tratará o tema “Riscos na Incerteza Global”, matéria familiar ao think tank “Movimento Acreditar” que coordena e com que conviveu proximamente enquanto Ministro da Economia em 2024 e 2025.

O evento denominado Seguros 2026 perspetiva o futuro da indústria seguradora em Portugal no próximo ano, enquadrando a conjuntura nacional e as tensões internacionais no mapa de riscos e será debatido por especialistas da indústria nas suas diversas operações.

Inscreva-se aqui.

No primeiro painel de debate Rogério Campos Henriques, CEO da Fidelidade, Luis Menezes, CEO do Grupo Ageas Portugal e Helene Westerlind, CEO da Zurich em Portugal terão como parceiro José Galamba de Oliveira, presidente da Associação Portuguesa de Seguradores (APS) focando o tema “Entre a revisão de solvência II e o Open Insurance”, uma forma de colher opiniões sobre próximas alterações de fundo, entre outras, no ambiente em que viverão as seguradoras no futuro próximo.

Carla Sá Pereira, partner da EY, terá a abordagem mais concreta aos passos e horizonte de análise do setor segurador em 2026, objeto de intenso estudo na consultora a nível internacional, e em Portugal, onde a EY está profundamente enraizada.

Também a distribuição de seguros estará em foco com um debate que junta Nuno Martins, novo presidente a APROSE, associação que junta corretores e agentes de seguros em Portugal, com destacadas empresas de mediação de seguros sob o desafio “Estão as seguradoras a ajudar a reduzir lacunas de proteção”.

Os riscos habituais estão a mudar, novos riscos emergem e para falar “Como adaptar a subscrição de seguros aos novos riscos”, foram convidados representantes da Caravela, CA Seguros e da Innovarisk, mediadora MGA habituada a lidar com adaptações ao mercado para as seguradoras mundiais que representa.

Depois de contínuo sucesso de vendas, também o ramo Saúde tem de ser abordado, questionando “o que ainda há para entregar num mercado em maturidade” a dois especialistas do setor, a operadora Future Healthcare e a seguradora MGEN.

Sob a responsabilidade da Doutor Finanças ficará o painel de debate “Mais do que Produtos: Como Gerar Valor Real para o Cliente”, um tempo de reflexão sobre um tema que interfere diretamente com o próximo sucesso do setor segurador.

Animado pelas opiniões do presidente da ASF e pela discussão do Orçamento do Estado 2026, representantes das seguradoras do ramo Vida BPI Vida e Pensões, GamaLife e Prévoir falarão de “Longevidade e proteção financeira na reforma”, um tema sempre renovado e que no final de 2025 promete mexer no mercado e nas poupanças dos portugueses ao longo do próximo ano.

Veja aqui o site cativo da 6ª Conferência ECOseguros

A Inteligência Artificial (IA) também é tema sempre em evolução e para saber o estado da arte convidámos representantes da NTT Data, da software house mpm, dos juristas da PLMJ e dos ultra-especilizados em IA da FRANK para situarem a audiência sobre o estado da arte aplicado aos seguros.

Finalmente a conferência contará com Pedro Reis, Economista, coordenador do think tank “Movimento Acreditar”, Ministro da Economia em 2024 e 2025 e um orador especial para abordar “Riscos na Incerteza Global”, com enquadramento mundial.

A Conferência é possível e obtém o nível desejado devido ao apoio da Acrisure, Ageas Portugal, BPI Vida e pensões, Caravela, Carglass, CA Seguros, Cleva, doutorfinanças, Expressglass, EY, Fidelidade, FRANK, Future Healthcare, GamaLife, Generali Tranquilidade, Glassdrive, Innovarisk, MDS, MetLife, mgen, mpm, NacionalGest, NTT Data, PLMJ, Prévoir, Real Vida e Zurich.

Reserve já o seu lugar através do site e assegure aqui o seu lugar para dia 23 de outubro no CCB.