Governo assume financiamento do metrobus de Guimarães a Braga e à alta velocidade

A Câmara de Guimarães anunciou esta terça-feira que o Governo assume o financiamento do metrobus (BRT) que ligará o concelho a Braga e à futura estação ferroviária de alta velocidade, num investimento estimado em 200 milhões de euros.

Em comunicado, o município refere que o presidente da autarquia, Domingos Bragança (PS), reuniu-se na segunda-feira, em Lisboa, com o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, “para apresentar os projetos elaborados pelo município, do metrobus, de ligação entre Guimarães, Braga e a futura estação ferroviária da alta velocidade”.

“Miguel Pinto Luz assumiu a decisão, do Governo, no financiamento de todo o processo de implementação, incluindo estudos de execução, terrenos, obra e material circulante, e mostrou-se disponível para, nos projetos de especialidades, aceitar um espaço-canal alargado, garantindo assim que a infraestrutura possa, futuramente, suportar novos modelos de mobilidade”, explica o município.

Segundo a autarquia, de acordo com o ministro, “o investimento só é viável num quadro intermunicipal de ligação à futura estação ferroviária de alta velocidade” acrescentando que o mesmo “será financiado com fundos do Estado”, “num investimento cujo preço base se estima em 200 milhões de euros”, lê-se no comunicado.

A Câmara de Guimarães adianta que “os projetos apresentados preveem uma ligação Guimarães-Braga-Estação de Alta Velocidade, em canal próprio, dedicado, segregado, assegurando um transporte público de passageiros fiável, seguro e eficiente”.

Em Guimarães, estão previstas 12 estações de paragem (Estádio, Cepsa, Caneiros, Fermentões I, Fermentões II, Ponte I, Ponte II, Taipas Av. República, Taipas Av. 25 de abril, São Martinho de Sande e Balazar), complementadas por quatro estações no ramal de ligação ao AvePark (Charneca, Av. Combatentes, AvePark, Barco Zona Industrial), “assegurando cobertura estratégica do território e articulação com a rede existente em Braga”, antecipa o município.