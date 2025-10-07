Já é conhecido o 3.º vencedor do Trading Pro Challenge’25

Entre as centenas de participantes que estão a testar as suas estratégias de investimento na plataforma Trading Pro do novobanco, o vencedor desta semana foi o participante com o nickname RuiPX, que alcançou uma valorização notável de 105.134,49 euros na sua carteira virtual — o melhor desempenho da semana.

“Qualquer que seja o nível do participante, terá sempre uma palavra a dizer relativamente à classificação e aos prémios, sendo esse o verdadeiro espírito do Challenge’25”, sublinha Angelo Custodio, do Departamento de Desenvolvimento e Marketing do novobanco.

Para quem ainda não se inscreveu, o desafio mantém-se aberto. O Trading Pro Challenge’25 é a grande competição virtual de mercados financeiros em Portugal, com um prémio semanal de 1.000 euros e prémios finais de 2.500, 5.000 e 7.500 euros para os três melhores investidores.

As inscrições continuam disponíveis durante todo o período da competição. Todas as segundas-feiras, o ECO revela aqui o novo vencedor da semana — e em novembro serão conhecidos os grandes vencedores finais.