Jovens desempregados vão poder acumular até 35% do subsídio com novo salário

Os jovens desempregados que encontrem um novo posto de trabalho vão poder acumular até 35% do subsídio com o novo salário, de acordo com uma portaria publicada esta terça-feira em Diário da República. São abrangidos tanto contratos permanentes como a prazo, sendo obrigatório que o posto de trabalho se localize no território de Portugal continental.

“A presente portaria cria a medida excecional de incentivo ao regresso ao trabalho para jovens desempregados (IRT Jovem), com o objetivo de estimular a procura ativa de emprego e compensar financeiramente os jovens que celebrem contrato de trabalho antes do termo do período de concessão do subsídio de desemprego”, lê-se no diploma publicado esta manhã.

Este apoio destina-se a jovens com menos de 30 anos, que já estejam inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) como desempregados e que estejam a receber o subsídio de desemprego.

Ora, caso celebrem um novo contrato de trabalho, terão direito, no âmbito deste medida, a um apoio financeiro mensal correspondente a 25% (caso o contrato de trabalho ser a prazo) ou a 35% do subsídio que estejam receber (caso o contrato de trabalho seja permanente).

Esse apoio financeiro é pago durante o período remanescente da concessão do subsídio de desemprego ou durante o prazo de duração do contrato de trabalho celebrado, caso este seja inferior ao período remanescente.

A portaria detalha que só são abrangidos contratos de trabalho que sejam celebrados a partir desta quinta-feira, dia 9 de outubro, a tempo completo e com a duração igual ou superior a seis meses.

Está fixado também que os contratos de trabalho devem ser celebrados com entidades que possuam atividade registada em Portugal continental, sendo obrigatório que o posto de trabalho seja localizado no continente.

Por outro lado, o diploma publicado pelo Governo deixa claro que não são elegíveis, nomeadamente, os contratos de trabalho celebrados com a entidade empregadora anterior do jovem beneficiário.

O Executivo de Luís Montenegro estabelece, além disso, que os jovens só podem beneficiar deste apoio uma única vez. E ressalva que, em caso de suspensão do contrato de trabalho (por exemplo, em situação de lay-off), o apoio mantém-se, uma vez que o vínculo contratual continua.

