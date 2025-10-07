KPMG Portugal anuncia novos membros da ‘partnership’ e contrata 182 recém-graduados

A KPMG Portugal está a aumentar a sua equipa. Além de ter reforçado a sua partnership, ao promover cinco partners e 11 associate partners, a empresa anunciou que se vão juntar à empresa mais de 180 novos colaboradores, integrados no programa de recém-graduados.

“No ano em que celebra 60 anos de atividade em Portugal, a KPMG continua a apostar no talento jovem e no crescimento das suas pessoas e anuncia a promoção de 16 membros da partnership, entre partners e associate partners. Estas progressões resultam de processos internos de reconhecimento, sendo feitas a partir do talento interno da organização”, indica num comunicado.

Além disso, a “KPMG Portugal tem vindo a reforçar a sua estrutura, face ao crescimento sustentado do negócio, a nível nacional e internacional, com as suas equipas a trabalhar em 24 geografias ao longo do último ano. Nesse sentido, juntam-se à organização, neste mês de outubro, 182 novos colaboradores, inseridos no programa de recém-graduados distribuídos pelos escritórios de Lisboa, Porto e Évora“.

Estes jovens vão integrar as áreas de Audit & Assurance, Advisory e Tax. Com esta entrada, o número total de recém-graduados contratados através do Graduates Programme 2025 vai ultrapassar os 230.

“Este é um ano particularmente especial para a KPMG em Portugal, em que celebramos seis décadas de presença no mercado nacional. Mas, mais do que uma data simbólica, é também uma oportunidade para reforçar o nosso compromisso com o futuro: continuar a investir nas nossas equipas e a valorizar as nossas pessoas”, afirma Vítor Ribeirinho, Senior Partner e CEO da KPMG em Portugal.

Os cinco novos partners são: Marcos Pereira (Audit & Assurance); Paula Pinho (Tax); Pedro Alves (Tax); Ricardo Cardador (Deal Advisory) e Vasco Mendes (Deal Advisory), enquanto que os 11 mais recentes associate partners são: Ana Lemos (Tax); Ana Matos (Tax); Ana Roldão (Tax) ; André Petiz (Audit & Assurance); Bruno Gaspar (Audit & Assurance); Bruno Oliveira (Technology Consulting); Elton Gomes (Deal Advisory); Filipa Araújo (Tax); Hugo Velosa (Technology Consulting) ; Natália Pinharanda (Tax) e Patrícia Moura (Tax).

Atualmente, a KPMG Portugal conta com mais de 1.700 colaboradores nos seus escritórios em Lisboa, Porto e Évora. A nível global, a organização está presente em 142 países, com mais de 275 mil profissionais.