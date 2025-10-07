Marta Vaz Petit assume direção de vendas & marketing do InterContinental Cascais-Estoril

Marta Vaz Petit conta com mais de duas décadas de experiência em grupos hoteleiros como Hyatt, Four Seasons, Starwood e Sana Hotels. Junta-se agora ao InterContinental Cascais-Estoril.

O InterContinental Cascais-Estoril anunciou Marta Vaz Petit para o cargo de diretora de vendas & marketing.

“Voltar ao Estoril é particularmente especial para mim, não só pelo desafio profissional, mas também por ser casa. Assumir a direção de vendas & marketing do InterContinental Cascais-Estoril é um privilégio, e estou entusiasmada por contribuir para o posicionamento de um hotel que é símbolo de sofisticação e hospitalidade no lugar onde o turismo nasceu em Portugal”, diz Marta Vaz Petit, citada em comunicado.

Com uma carreira de mais de duas décadas no setor da hotelaria de luxo, Marta Vaz Petit conta com experiência internacional em grupos como Hyatt, Four Seasons, Starwood e Sana Hotels. “Ao longo do seu percurso destacou-se em áreas estratégicas como operações, vendas, marketing e eventos corporativos”, lê-se em nota de imprensa, tendo desempenhado nos últimos anos “um papel de liderança no segmento corporativo do grupo Sana Hotels, com foco em contas empresariais e diplomáticas, consolidando a presença da marca em mercados estratégicos”.

Formada pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, com pós-graduação em International Hospitality Management pela Les Roches, em Crans-Montana (Suíça), Marta Vaz Petit é bilingue em português e francês, fluente em espanhol e inglês.

“Esta visão internacional, aliada à sua experiência no setor e à valorização da conciliação entre carreira e família, reforçará a notoriedade e competitividade do InterContinental Cascais-Estoril, tanto no segmento de lazer como no corporate”, refere-se em nota de imprensa.