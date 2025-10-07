Meo Empresas mostra casos de sucesso no comércio local em nova campanha

A primeira fase da campanha, que marca presença em digital, rádio, imprensa, redes sociais e lojas, apresenta os testemunhos reais da marca de confeitaria Arcádia e do restaurante Peixola.

O Meo Empresas lançou uma nova campanha dedicada ao comércio tradicional com o objetivo de reforçar a ligação entre a tecnologia e o sucesso dos negócios locais.

Integrada na estratégia de comunicação da operadora “Liga-te melhor”, a campanha “destaca os negócios que mais se reinventaram e cresceram, clientes de referência do Meo Empresas que servem de inspiração para todo o setor do comércio local”.

É com o claim “Liga-te melhor ao comércio local e ao seu sucesso real” que o Meo Empresas revela os testemunhos reais de algumas empresas para “reforçar os valores de humanização, proximidade, transformação contínua e crescimento, demonstrando como a tecnologia contribui para a competitividade e sustentabilidade das empresas“, aponta-se em nota de imprensa.

A primeira fase da campanha, que marca presença em digital, rádio, imprensa, redes sociais e lojas Meo até 20 de outubro, apresenta o exemplo da marca de confeitaria Arcádia e do restaurante Peixola, do Grupo Champ. A produção é da Garage e o planeamento de meios da OMD.

As histórias dos clientes vão assim ser partilhadas através de fotografias, vídeos e testemunhos, mostrando “como as soluções tecnológicas do Meo Empresas foram determinantes para a sua reinvenção, agilidade e sucesso operacional”.