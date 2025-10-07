Morreu Fernando Paulouro, antigo diretor do Jornal do Fundão

Fernando Paulouro foi jornalista, chefe de redação e diretor do Jornal do Fundão. Integrou várias estruturas do Sindicato dos Jornalistas e da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista.

O histórico jornalista Fernando Paulouro, antigo diretor do Jornal do Fundão, morreu esta segunda-feira aos 78 anos.

Fernando Paulouro das Neves morreu um dia depois de ter apresentado o seu último livro, “As Sombras do Combatente”, numa sessão realizada na Biblioteca Eugénio de Andrade, no Fundão, segundo o jornal.

Nascido em 1947, Fernando Paulouro, dedicou quase toda a vida ao Jornal do Fundão, onde foi jornalista, chefe de redação e diretor, tendo integrado várias estruturas do Sindicato dos Jornalistas e da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista.

O jornalista também presidiu ao Teatro das Beiras e recebeu inúmeras distinções, entre as quais o título de sócio de honra da Sociedade Ibero-Americana de Antropologia Aplicada, o Prémio Gazeta de Mérito do Clube dos Jornalistas ou o Prémio Eduardo Lourenço, atribuído pelo Centro de Estudos Ibéricos.

Em 2013, foi-lhe atribuída a Medalha de Ouro da cidade do Fundão. No próximo ano iria presidir à Comissão de Honra das Celebrações dos 80 anos do Jornal do Fundão.

Como escritor, publicou, entre outros, “A Guerra da Mina e os Mineiros da Panasqueira” (com Daniel Reis), “Os Fantasmas Não Fazem a Barba” (com Zé d’Almeida), “A Materna Casa da Poesia – Sobre Eugénio de Andrade”, “Fellini na Praça Velha”, “Brasil em Mim”, “O Informador e Outros Contos”, “Catorze Histórias Incríveis ou o Fabuloso Imaginário das Lendas da Beira Baixa” (com José Manuel Castanheira) e “O Tribunal das Almas”.

Organizou também a antologia “António Paulouro: As Palavras e as Causas”.