Movistar, melhor rede móvel e melhor rede 5G em Espanha, segundo a Ookla

De acordo com o seu relatório “Speedtest Connectivity Report” sobre o estado das redes em Espanha durante o primeiro semestre de 2025, a rede móvel da Movistar, marca comercial da Telefónica, obteve a melhor classificação global em termos de desempenho, com uma vantagem notável na tecnologia 5G sobre o segundo operador.

Nesse sentido, o relatório da Ookla, realizado com milhões de dados recolhidos de utilizadores, conclui que a Movistar é líder em velocidade de download e upload, além de ter a menor latência, a rede mais consistente e a melhor experiência de vídeo em telemóveis em termos de velocidade de carregamento, fluidez e qualidade de reprodução.

Concretamente, a Movistar obteve uma velocidade média de download de 102,94 Mbps em todas as tecnologias móveis e de 191,62 Mbps na rede 5G, o que a torna a rede mais rápida. Além disso, o serviço Movistar também obteve o primeiro lugar em termos de velocidade de upload (14,4 Mbps), menor latência (50 ms) e maior consistência de rede, com cerca de 90% das suas amostras acima do desempenho aceitável.

Além disso, os clientes da Movistar são os que mais tempo desfrutaram da conexão 5G quando se conectaram à rede, pois, de acordo com o relatório da Ookla, cerca de 80% da navegação dos usuários da Movistar foi realizada através da rede 5G.

O relatório também analisa o desempenho das redes móveis em termos geográficos. Nesse âmbito, as conclusões da Ookla também destacam a relevância do serviço Movistar, que volta a alcançar a liderança em velocidade de navegação em 11 das 17 Comunidades Autónomas espanholas, com um empate técnico nas outras 6.

A Comunidade de Madrid é a que obtém a velocidade média de download mais alta (88,85 Mbps) e a menor latência (37,04 ms). La Rioja, Baleares, Catalunha, País Basco, Andaluzia, Extremadura, Comunidade Valenciana, Navarra, Castela-La Mancha e Canárias são as outras 10 comunidades em que a Movistar obtém a pontuação mais alta, todas elas com uma velocidade média superior a 100 Mbps.