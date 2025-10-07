Nobel da Física atribuído a três investigadores por descoberta sobre mecânica quântica

O Prémio Nobel da Física foi atribuído aos investigadores John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis, graças à sua descoberta do “efeito túnel macroscópico da mecânica quântica e da quantização de energia num circuito elétrico”, anunciou esta terça-feira o comité do galardão.

Em comunicado, a academia sueca das ciências sublinha que os três físicos da Universidade da Califórnia, nos EUA, “realizaram experiências com um circuito elétrico no qual demonstraram tanto o túnel quântico como os níveis de energia quantizados num sistema suficientemente grande para ser segurado na mão”.

A temporada dos prémios Nobel de 2025 arrancou na segunda-feira, com o anúncio do vencedor da categoria de Medicina ou Fisiologia. Depois de serem conhecidos esta terça-feira os laureados com o Nobel da Física, seguem-se, no resto da semana, as categorias de Química, Literatura e Paz. O último a ser atribuído será o de Economia, que acontece na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro.

Os vencedores dos prémios Nobel recebem 11 milhões de coroas suecas (equivalente a cerca de um milhão de euros), podendo ser atribuído a um máximo de três pessoas, que, nesse caso, partilham o montante.

A cerimónia de entrega dos prémios decorre em 10 de dezembro, na Suécia.