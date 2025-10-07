“O Estado não investiu na Justiça ao longo dos anos”. Ouça o Podcast Advocatus

Chegou a nova temporada do Podcast Advocatus. Neste primeiro episódio, o jornalista Frederico Pedreira entrevistou João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. Em debate esteve o balanço dos primeiros meses de mandato, os advogados oficiosos, os problemas da justiça e a justiça tributária e o Orçamento de Estado para 2026.

Na rubrica Quid Juris, um segmento que pretende clarificar situações jurídicas, atuais e diárias, analisamos a reforma à lei laboral. Para falar sobre algumas das propostas de alteração contamos com a participação da sócia coordenadora de Direito do Trabalho da Goméz-Acebo & Pombo Madalena Caldeira.

Por fim, estreamos uma nova rubrica: o Negócio Fechado. Um espaço onde destacamos alguns dos principais negócios que marcaram o mercado no último mês e tentamos perceber as dificuldades dos assessores jurídicos na operação.

Veja aqui o vídeo.