“O Estado não investiu na Justiça ao longo dos anos”. Ouça o Podcast Advocatus

Nesta nova temporada João Massano é o grande entrevistado. Na rubrica Quid Juris falamos sobre reforma laboral com a sócia Madalena Caldeira. E estreamos a rubrica Negócio Fechado.
Chegou a nova temporada do Podcast Advocatus. Neste primeiro episódio, o jornalista Frederico Pedreira entrevistou João Massano, bastonário da Ordem dos Advogados. Em debate esteve o balanço dos primeiros meses de mandato, os advogados oficiosos, os problemas da justiça e a justiça tributária e o Orçamento de Estado para 2026.
Na rubrica Quid Juris, um segmento que pretende clarificar situações jurídicas, atuais e diárias, analisamos a reforma à lei laboral. Para falar sobre algumas das propostas de alteração contamos com a participação da sócia coordenadora de Direito do Trabalho da Goméz-Acebo & Pombo Madalena Caldeira.
Por fim, estreamos uma nova rubrica: o Negócio Fechado. Um espaço onde destacamos alguns dos principais negócios que marcaram o mercado no último mês e tentamos perceber as dificuldades dos assessores jurídicos na operação.
Veja aqui o vídeo.
