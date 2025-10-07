PME vão ter apoio de 57 milhões para internacionalização

As PME vão contar com um apoio de 57 milhões de euros para internacionalizar o seu negócio. A verba a fundo perdido é atribuída a fundo perdido e é assegurada pelo Portugal 2030.

“O objetivo desta medida é aumentar o número de novas empresas exportadoras, reforçar o volume de vendas ao exterior para aquelas que já exportam e diversificar os destinos de exportação”, escreve o Ministério da Economia em comunicado.

As micro, pequenas e médias empresas do continente podem aceder ao apoio através de concurso que ainda não está disponível, mas que decorrerá até 30 de dezembro. Depois haverá uma segunda fase que decorre até 31 de março de 2026.

Cada empresa pode receber no máximo um apoio de 300 mil euros na primeira fase e de 150 mil euros na segunda, com exceção dos investimentos com localização no Algarve.

“Este concurso permite apoiar custos com operações de internacionalização, nomeadamente nos domínios do marketing internacional; conhecimento, prospeção e presença em mercados externos; criação e promoção internacional de marcas; ou presença online e e-commerce“, elenca o mesmo comunicado.

“São igualmente elegíveis as ações que visem a inovação organizacional, nomeadamente a implementação de novos métodos organizacionais nas práticas de negócios das empresas, na organização do local de trabalho ou nas suas relações externas”, acrescenta a mesma nota divulgada pelo Ministério liderado por Manuel Castro Almeida.

Mas os fundos financiam apenas 40% das operações elegíveis. No entanto, na segunda fase, o Compete 2030 prevê uma taxa de financiamento de 50%.

Os 57 milhões de euros são assegurados programas pelo Compete 2030 que financia a fatia de leão (50 milhões), o Lisboa 2030 que avança com três milhões de euros e o Algarve 2030 com quatro milhões de euros.