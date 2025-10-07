Sondagem. Portuenses consideram imigração positiva e estão mais preocupados com transportes e estacionamento

O tema ao qual os portuenses dão mais importância, no âmbito das autárquicas do próximo fim de semana, está relacionado com o trânsito, os transportes e o estacionamento. Esta é uma das conclusões da sondagem da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, ECO, TSF, JN e Sol, divulgada esta terça-feira. De uma lista de vários temas e da sua importância relativa para os eleitores, esta parte da mobilidade aparece destacada em primeiro lugar, com 73% dos inquiridos a consideraram o tema extremamente importante.

Mas há outra área, bem diferente, logo de seguida: a “seriedade e transparência na gestão camarária” surge com 72%, mostrando os receios acerca do tema da corrupção. Aliás, à pergunta específica se “considera que a corrupção é um problema sério no concelho”, 46% responde afirmativamente, face aos 28% que acham que não é um problema sério.

Ainda nas áreas às quais os portuenses dão mais importância, depois dos transportes e da transparência segue-se o apoio a idosos e pessoas vulneráveis, que fecha o top 3 dos temas considerados mais importantes pelos inquiridos.

Os temas menos valorizados são o turismo e valorização do património (18%) e a cultura e desporto (28%). Áreas muito discutidas como a segurança e a habitação também são valorizadas pelos eleitores, com 65% e 62%, respetivamente, em termos de áreas muito importantes.

Outro dos temas mediáticos tratado nesta sondagem é a imigração. E aqui a perceção dos inquiridos parece contrastar com o discurso público dominante. À pergunta “concorda que a imigração tem sido positiva para o conselho?”, a maioria responde afirmativamente. De um lado, 64% tem uma visão positiva, sendo que estes valores se dividem entre os que concordam em parte, com 46%, e os que concordam totalmente, com 18%. Do lado oposto, só 23% discorda de que a imigração tem sido positiva para o concelho, sendo que 10% discordam totalmente.

Ficha Técnica:

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI, CNNPortugal, ECO, TSF e JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos eleitores recenseados no concelho do Porto sobre temas relacionados com as eleições autárquicas de 2025. O trabalho de campo decorreu entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro de 2025.

A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores recenseados no concelho do Porto e foi devidamente estratificada por género, idade e freguesia. Foram realizadas 1229 tentativas de contacto, para alcançarmos 625 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 50,85%. As 625 entrevistas telefónicas recolhidas correspondem a uma margem de erro máxima de +/-4,00% para um nível de confiança de 95,5%.

A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional.

A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC – Entidade Reguladora da Comunicação Social que os disponibilizará para consulta online.