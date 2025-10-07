Telepizza lança duas novas “Maestras” com ingredientes espanhóis

A Telepizza anunciou esta terça-feira que aprofunda a sua estratégia de inovação com ingredientes espanhóis e consolida “a única categoria de pizzas premium do setor QSR com duas novas variedades da sua família “Maestras” de Telepizza“.

Segundo informou a Telepizza, a Pamplonica “Maestra”, elaborada com massa de sêmola maltada, que proporciona uma maior sensação de crocância, molho carbonara, queijo provolone, tomates cereja, pesto e o característico chouriço de Pamplona, e a Burgalesa “Maestra”, feita com massa de sêmola maltada, molho carbonara, queijo provolone, pimentão vermelho assado e morcilla de Burgos, “colocam como protagonistas dois dos ingredientes mais enraizados e tradicionais da cozinha espanhola.

Desta forma, a marca afirma que continua apostando na inovação constante, ao mesmo tempo em que responde a “uma das maiores procuras e preferências dos consumidores atualmente: a aposta no local e nos ingredientes de proximidade. Precisamente as novas receitas das “Maestras” chegam como resposta a esses desejos dos consumidores, já que a marca iniciou há meses um processo de escuta ativa ao consumidor que resultou nessas duas novas receitas. Uma forma de continuar a antecipar as tendências de consumo e, acima de tudo, de ser capaz de responder de forma ágil e com qualidade aos desejos do cliente. A Telepizza soma assim ingredientes inovadores e diferenciadores no setor da pizza QSR em Espanha e demonstra que os seus produtos representam fielmente a nossa cultura gastronómica”.

Ele explicou que a Pamplonica “Maestra” e a Burgalesa “Maestra” são uma homenagem a diferentes regiões e aos seus produtos mais reconhecíveis. “A ampliação da família das “Maestras” demonstra o compromisso da Telepizza com os ingredientes locais e reforça as suas quase quatro décadas de tradição, confiança e credibilidade entre os consumidores, que são a sua massa mais autêntica e o centro das suas estratégias e inovações, graças a uma escuta ativa das suas preferências. Com estas novas incorporações ao seu menu, a Telepizza reafirma também o seu compromisso com a autenticidade e a inovação, sem perder o sabor de sempre, mantendo viva a essência do local e elevando a outro nível os ingredientes que melhor nos representam”.