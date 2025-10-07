Worten prepara “mini spin-off” da marca Becken. Nuno Natário explica estratégia

O objetivo, aponta Nuno Natário, é que no espaço de dois a três anos a marca esteja a vender tanto dentro do grupo como para fora e que atinja os 250 milhões de euros de faturação.

A Worten está a preparar um “mini spin-off” da Becken, marca de eletrodomésticos que nasceu no seio empresa já há 25 anos mas que tem vindo a ganhar identidade própria. Até agora posicionada como uma smart choice — ou seja, qualidade a preço acessível –, Nuno Natário, head of international & new channels da Worten, avança que o objetivo é fazer a marca crescer, até para lá do universo Worten e Sonae. “A marca pode ser mais do que está a ser“, diz em conversa com o +M.

Com “produtos com preços agressivos, mas fiabilidade ‘à prova de bala'”, a marca está a reforçar a aposta no design, nomeadamente com o lançamento da gama Dark Inox, através da qual entra no segmento premium, com frigoríficos que juntam design e performance, para atrair gerações mais jovens.

Com este lançamento, surgiu também o primeiro evento, em nome próprio, da marca. “É o primeiro de um conjunto de eventos, vamos abrir a marca ao universo Worten e Sonae, mas também a clientes de fora“, prossegue o responsável.

E o objetivo é mesmo “atacar” outros mercado para lá do grupo. “Neste momento, o nosso grande objetivo é termos um portefólio de produtos e a marca assente numa lógica suficientemente robusta para conquista de mercado“, aponta Nuno Natário.

A Becken Co., empresa e que vai permitir uma faturação autónoma –prestando serviço à Worten — materializa a aposta, sobretudo numa componente internacional. O objetivo, traça, é que no espaço de dois a três anos a marca esteja a vender tanto dentro do grupo como para fora e que atinja os 250 milhões de euros de faturação.

Atualmente, enquadra o head o finternational & new channels da Worten, cerca de 25% das vendas são fora, com a marca presente em Espanha e em plataformas internacionais, como a Amazon.

Para lá da Becken, a Worten tem também a Kunft (marca de entrada, com o preço como aposta), a Kubo (só no mercado online), a Goodis (acessórios) e a Nplay, marca de acessórios de gaming, com “muita tração fora de Portugal”, descreve o responsável. Esta última é patrocinadora da e-sports team GTZ Bulls, equipa com a qual faz desenvolvimento e testes dos produtos que coloca no mercado.