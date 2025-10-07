X foi a rede social mais abandonada pelos portugueses

Quase 24% dos utilizadores de redes sociais em Portugal indicam ter abandonado pelo menos uma das plataformas no último ano. A seguir ao X, Snapchat e Facebook foram as redes mais mencionadas.

O X (ex-Twitter) foi a rede social mais abandonada ao longo do último ano pelos portugueses que utilizam redes sociais. A conclusão é do estudo “Os Portugueses e as Redes Sociais”, da Marktest, que realizou 801 entrevistas entre os dias 3 e 15 de julho.

De acordo com o estudo, entre os inquiridos que assumiram ter abandonado alguma rede social nos 12 meses anteriores, o X foi o que recolheu maior número de referências, com 32%. Muito perto, na segunda posição, ficou o Snapchat (com 31% de referências), seguido pelo Facebook (19%).

No cômputo geral, quase 24% dos utilizadores deste tipo plataformas em Portugal indicaram ter abandonado pelo menos uma rede social no último ano.

A falta de interesse foi o principal motivo indicado para o abandono, tendo sido referido por 28% dos inquiridos que abandonaram alguma rede social. No entanto, no caso do X, 13% dos seus ex-utilizadores apontaram o comportamento ou o nome de Elon Musk como razão para ter abandonado a rede, sendo o terceiro motivo mais mencionado depois da falta de interesse e do cansaço.

No entanto, em média, o número de redes sociais em que os utilizadores destas plataformas têm perfis criados aumentou este ano para sete em 2025, aponta-se ainda no estudo. Entre os utilizadores mais jovens este número sobe mesmo para 10 redes sociais.