5 coisas que vão marcar o dia
Banco de Portugal apresenta estatísticas bancárias internacionais e INE divulga o índice de custos de construção de habitação nova.
No dia em que o Banco de Portugal apresenta estatísticas bancárias internacionais, o INE divulga o índice de custos de construção de habitação nova. O Tribunal de Contas Europeu apresenta as principais constatações e recomendações do relatório anual sobre o orçamento da União Europeia relativo a 2024. Conheças estas e outras notícias que vão marcar o dia.
Como evoluíram os custos de construção de habitação?
O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o índice de custos de construção de habitação nova referentes a agosto. Em julho, os custos de construção de habitação nova aumentaram 4,8% em termos homólogos, representando o valor mais alto desde março de 2023.
Banco de Portugal apresenta estatísticas bancárias internacionais
O Banco de Portugal (BdP) apresenta esta quarta-feira as estatísticas bancárias internacionais em base consolidada referentes ao segundo trimestre.
Eurostat divulga indicadores económicos
O Eurostat vai divulgar os dados de julho referentes à produção de serviços, índice total de produção do mercado e volume de negócios dos serviços. Em junho de 2025, a produção total do mercado diminuiu 0,2% na UE e de 0,4% na área do euro em relação ao mês anterior.
FMI faz antevisão das reuniões anuais
A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, apresenta uma visão geral das perspetivas para a economia global e debate as prioridades políticas para os próximos meses, numa altura em que a organização alerta para riscos sistémicos no mercado cambial.
Sessão de informação dedicada ao relatório anual sobre o orçamento da UE
Na sessão, sob o tema “O orçamento da União Europeia é bem gerido?”, o presidente do Tribunal de Contas Europeu (TCE), Tony Murphy, acompanhado por Jan Gregor, membro do TCE, apresenta as principais constatações e recomendações do relatório e explica os riscos e desafios que se colocam às finanças da União Europeia.
