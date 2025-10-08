Aidvize prepara ronda de 2,5 milhões para expandir solução IA para e-commerce

A Aidvize está a preparar o levantamento de uma ronda de 2,5 milhões em 2026 para expandir a sua solução de inteligência artificial (IA) para ecommerce nos EUA, Europa e América, bem como duplicar a atual equipa de nove pessoas. Com colaboradores nos EUA e Europa, nos planos está a criação de um hub em Lisboa.

“Estamos a planear a próxima ronda de investimento em 2026 a apontar para um investimento na ordem dos 2,5 milhões de euros com este investimento o plano é a contratação de, pelo menos, mais dez colaboradores com Hub em Lisboa”, revela André Monforte. “Estas contratações estão previstas para março do próximo ano e deverá contar com pelo menos mais três pessoas na área de vendas, dois na área de marketing, três para a área de desenvolvimento e IA e mais dois para customer success“, detalha o CEO e cofundador, juntamente com Yaroslav Luzin (CTO), da Aidvize, ao ECO.

Mais de 380 clientes, espalhados pela Europa, EUA e América do Sul, já usam a solução criada pela startup que desenvolveu “demos interativas conduzidas por agentes de IA, que permitem aos visitantes [dos sites das empresas SaaS] explorar o produto de forma autónoma, em conversas naturais e personalizadas, ajudando as empresas a qualificar leads mais cedo e acelerar o ciclo de vendas“, explica André Monforte.

“Já ultrapassámos 2.000 demos feitas pela plataforma e até o final de outubro chegaremos as 3.000 com o atual ritmo de crescimento e novos clientes”. Até ao início do próximo ano estima chegar às 10 mil demos.

“O objetivo é alcançarmos os pequenos e médios negócios de SaaS em Portugal, onde a estimativa de aumento em eficiência comparado à ter um sales representative full time possa chegar em 150% de ROI. O nosso MoM growth (crescimento mensal) tem sido de 12,5%.”

Atualmente, o “grande foco” tem sido na criação de demos conversacionais, conduzidas por Agentes IA, em português (Portugal e Brasil), espanhol e inglês, mas ao nível de produto, a empresa lançou recentemente o Aidvize Live, permitindo aos “utilizadores interagir com as demos de IA diretamente a partir de sessões de vídeo ao vivo, tornando a experiência híbrida (IA + humano) ainda mais fluida e próxima de uma demonstração presencial”, descreve.

A startup acaba de ser selecionada para o Top 100 da Onstage W25, entre mais de 1.500 startups a nível global. “A Onstage é uma plataforma de aceleração e descoberta de startups que identifica as empresas mais promissoras para investidores de capital de risco. O seu Demo Day é conhecido por reunir fundos internacionais de topo à procura das próximas scaleups — e ter sido escolhido coloca-nos no top 5% das startups mais promissoras do programa de outubro”, destaca o CEO.

“Para nós, é um sinal claro do interesse do mercado na nossa visão: usar IA conversacional para transformar demos de produto em agentes inteligentes que qualificam oportunidades e geram insights para sales, marketing e produto”, aponta o empreendedor.

A solução da startup tem atraído “especialmente clientes B2B na Ibéria, Brasil, Reino Unido e EUA”, refere o CEO. No próximo ano, o objetivo é “manter a expansão para mercados da UE (França, Itália e Alemanha)” e “solidificar” presença “na América Latina, onde as demos interativas ainda são um mercado em crescimento exponencial”.

“Antecipamos que a abertura mercado sul americano e continua expansão incluindo o Reino Unido e Benelux possa trazer um crescimento de até 366% nas receitas até junho do próximo ano“, estima.

Criação de hub em Lisboa

No início do ano a startup integrou o ‘Winter Batch’, programa de incubação da Unicorn Factory, tendo ainda participado na Web Summit de Vancouver, integrados no programa da Startup Portugal & Unicorn Factory, junto de outras 20 startups da delegação portuguesa, “onde conseguimos tração com clientes, incluindo a GetCarro”.

Um “ponto de viragem” para a startup, considera André Monforte. “A Aidvize passou a crescer de forma consistente desde então, apoiada pelo ecossistema nacional de inovação”, diz.

Neste momento, a startup, “bootstrapped com uma faturação a rondar os 150 mil dólares”, está a preparar a sua ronda para “acelerar a expansão de produto e equipa”.

Com a ronda concluída até final de janeiro do próximo ano os planos são a abertura de um HUB em Lisboa e tornar a equipa hibrida. Os colaboradores que atualmente estão em outros países da Europa já se preparam para estarem em Lisboa. Incluindo a equipa de desenvolvimento na Estónia.

“A nossa equipa conta hoje com nove profissionais distribuídos pelos EUA, Estónia, Espanha e Reino Unido, reunindo experiência em engenharia de IA conversacional, produto, UX e go-to-market”, descreve. Para o próximo ano, o plano é “duplicar a equipa técnica e de customer success, reforçando também as áreas de sales engineering e partner enablement para suportar a expansão internacional”.

