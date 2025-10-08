APPM Marketing Awards já têm shortlist. Conheça os trabalhos

Os APPM Marketing Awards receberam este ano um recorde de 249 candidaturas. Entre estes, 40% passaram a shortlist após a avaliação feita por uma vintena de jurados ligados ao setor.

A Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM) revelou os projetos que passaram a shortlist nos APPM Marketing Awards. Entre as 249 candidaturas apresentadas, 40% passaram a shortlist após a avaliação feita por duas dezenas ligados de jurados. Pode consultar a lista completa dos projetos que passaram a shortlist aqui.

“Os APPM Marketing Awards celebram as estratégias de marketing que transformam marcas, negócios e a sociedade, promovendo a excelência, a inovação e o impacto real em todas as dimensões do marketing e do negócio, da criatividade à performance, da cultura ao propósito, da experiência à reputação”, diz Sandra Alvarez, presidente dos APPM Marketing Awards, citada em comunicado.

Os APPM Marketing Awards receberam este ano um recorde de 249 candidaturas, num total de 98 marcas a concurso, que também foi o número mais elevado de sempre. A categoria Marketing teve 52 projetos a concurso, Advertising 47, Media 40, Comunicação e Relações-Públicas 17 casos, Sustentabilidade 13, Inovação 12 e Data 8. Já entre as novas categorias deste ano, Eventos e Ativação de Marca estrearam-se com 40 candidaturas e Influencer Marketing com 20.

A avaliação dos trabalhos desta edição ficou a cargo de Sandra Alvarez, que presidiu ao júri, a quem se juntou Bruno Albuquerque (Grupo Super Bock), Sérgio Leal (McDonald’s), Catarina Barradas (EDP), Verónica Dourado (Red Bull), Catarina Pestana (Grupo Visabeira), Jorge Padinha (The Walt Disney Company), Maria Estarreja (Grupo Lusíadas Saúde), Piedade Guimarães (Burson), Joana Santa Bárbara (Uber), Patrícia Nunes Coelho (OralMED), Ana André (Consultora), Frederico Correia (Wavemaker), Mariana Lorena (Hearts & Science | Omnicom), Bruno Salomão (Adclick Group), Lourenço Fernandes Thomaz (Dentsu Creative), Miguel Teixeira Santos (Santander), Ricardo Santos (Aldi), Marta Marques (Ebiquity), Helena Laymé (ISEG) e Manuel Paula (El Corte Inglés).

Os vencedores finais são anunciados na cerimónia de entrega de prémios a 15 de outubro, na Quinta da Pimenteira (Lisboa).

A APPM revelou também recentemente o top cinco de candidatos ao Prémio Marketer Revelação do Ano. A lista dos cinco finalistas é composta por José Pedro Marques da Silva (head of brand development, Lactogal), Maria Garrinhas (marketing specialist, Guerin Car Rent), Mariana Sobral (marketing, comunicação & digital strategy, The Editory Collection Hotels), Rui Patarrana (co-fundador da RankPanda; eCommerce SEO Expert, RankPanda) e Sara Pataco (content specialist, Ikea).

Esta distinção, criada em 2024, reconhece novos talentos que estão a deixar a sua marca no setor, destacando profissionais que “demonstraram impacto real nas suas organizações e ainda não foram publicamente revelados”.